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Ізраїль змінив політику щодо українців – що тепер дозволили робити біженцям

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 17:12
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Українці, що виїхали за кордон через війну, матимуть додаткові можливості в Ізраїлі
Українці можуть знайти не лише притулок в Ізраїлі, а й роботу
Українці можуть знайти не лише притулок в Ізраїлі, а й роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 23 травня, в міністерстві внутрішніх справ Ізраїлю змінили рішення щодо українських біженців.

Як повідомило місцеве видання YnetNews, за словами голови ізраїльського МЗС Аєлет Шакед, громадянам України дозволять працювати в країні.

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Раніше Шакед піддалася потужній хвилі критики, оскільки Ізраїль не хотів надавати притулок більшість кількості українців, що врятувалися від війни. Біженці також не могли отримати офіційну роботу.

Право на роботу в Ізраїлі

Інформацію про надання дозволу на працевлаштування для українців в Ізраїлі підтвердили й в українському посольстві. Переговори тривали дуже довго, і врешті МЗС Ізраїлю вирішило скасувати попередню заборону.

"Посольство вітає рішення Міністерства, яке є безпрецедентним для місцевого законодавства", – зазначили у відомстві.

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Нововведення дасть можливість українцям легально отримати роботу на території Ізраїлю та заробляти на проживання до завершення війни в Україні. Якою саме буде процедура оформлення дозволів, наразі визначають профільні органи.

Тимчасово переміщеним українцям також продовжили термін перебування в Ізраїлі. Вони можуть легально проживати в країні ще місяць – до кінця червня 2022 року.

Критика Шакед

Невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в середині березня, міністерка Аєлет Шакет оголосила, що українські біженці зможуть отримати притулок в країні. Однак Ізраїль готовий був прийняти 5000 неєвреїв на кілька місяців з умовою, що вони покинуть територію, щойно закінчиться війна.

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Більше можливостей отримали ті, хто мають родичів у Ізраїлі. Таких громадян України в країні готові прийняти необмежену кількість. Втім, проблема полягала в тому, що біженці не могли утримувати себе, адже не мали дозволів на роботу в Ізраїлі.

Втрата допомоги в Чехії

Українські біженці в Чехії, які безкоштовно отримують харчування та засоби гігієни, можливо втратять право на отримання гуманітарних дотацій. Мовиться про фінансову підтримку в розмірі 5000 крон, або орієнтовно 200 євро.

Відповідну інформацію містить поправка до закону "lex Ukrajina", що регулює правила прийому в Чехії українських біженців. Серед інших поправок – тепер власники житла, які безоплатно поселили українців, отримуватимуть "дотації солідарності", навіть якщо біженці самі оплачують газ і електроенергію.

Грошової допомоги на 5000 крон, або 6300 грн вистачає на покриття первинних виплат. Українцям їх виплачують на місяць, упродовж якого вони отримали візу захисту. Підтримку надають упродовж кількох місяців, якщо біженець не має інших джерел доходу.

Раніше "Сьогодні" розповідали, чому українські біженці можуть втратити грошову допомогу в Польщі, а також розповідали все про життя в Чехії: вартість продуктів, транспорту та житла.

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