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"Газпром" згадав про контракти: скільки газу прокачають через Україну у лютому

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 10:02
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Розповідаємо, скільки потужностей для транзиту забронював цього місяця російський монополіст
Скільки потужностей забронював "Газпром"
Скільки потужностей забронював "Газпром" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З лютого російська газотранспортна компанія "Газпром" повертає обсяги прокачування газу через Україну майже до рівня довгострокового контракту, а от газопровід Ямал-Європа так і залишається незатребуваним.

Про це повідомляє агенція Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що обсяги прокачування блакитного палива зростуть вдвічі і з лютого у контрактах із постачальниками імпортного газу почнуть діяти нові ціни.

Це, за даними видання, може зробити закупівлю більш привабливою, ніж у січні, коли ціна могла бути на третину вище, ніж на спотовому ринку.

Через це покупці намагалися максимально використати імпорт зрідженого природного газу та запаси з ПСГ.

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Для "Газпрому" така поведінка виявилася несподіваною і заброньовані монополістом 19,3 млн куб. м за добу через газопровід Ямал-Європа залишилися незатребуваними.

Через це газ йшов трубопроводом у зворотний бік – з Німеччини до Польщі.

Транзит через Україну

У січні транзит блакитного палива через Україну склав у середньому 54 млн. кубометрів на добу, цей обсяг вдвічі менше передбаченого довгостроковим контрактом.

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З 1 лютого номінація на прокачування газу підвищилася до 107,7 млн. кубометрів, а величина бронювання за довгостроковим контрактом становить 109 млн. куб. м.

До аукціонного бронювання транзитних потужностей призвела лібералізація європейського газового ринку та відмова від довгострокових контрактів.

Таке рішення було прийнято, щоб унеможливити витрати з ціни газу, які виникають через бронювання надлишкових потужностей.

Сьогодні також писали, чому для України важливе продовження транзиту і розповідали, що буде з нашою ГТС у разі запуску "Північного потоку-2".

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