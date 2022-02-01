Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Газпром" вспомнил о контрактах: сколько газа прокачают через Украину в феврале

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 10:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько мощностей для транзита забронировал на этот месяц российский монополист
Сколько мощностей забронировал "Газпром"
Сколько мощностей забронировал "Газпром" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С февраля российская газотранспортная компания "Газпром" возвращает объемы прокачки газа через Украину почти до уровня долгосрочного контракта, а вот газопровод Ямал-Европа так и остается невостребованным.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Реклама

Отмечается, что объемы прокачки голубого топлива вырастут в два раза и с февраля в контрактах с поставщиками импортного газа начнут действовать новые цены.

Это, по данным издания может сделать закупку более привлекательной, чем в январе, когда цена могла быть на треть выше чем на спотовом рынке.

Из-за этого покупатели старались максимально использовать импорт сжиженного природного газа и запасы из ПХГ.

Реклама

Для "Газпрома" такое поведение оказалось неожиданным и забронированные монополистом 19,3 млн куб. м в сутки через газопровод Ямал-Европа остались невостребованными.

Из-за этого газ шел по трубопроводу в обратную сторону – из Германии в Польшу.

Транзит через Украину

В январе транзит голубого топлива через Украину составил в среднем 54 млн кубометров в сутки, этот объем в два раза меньше предусмотренного долгосрочным контрактом.

Реклама

С 1 февраля номинация на прокачку газа повысилась до 107,7 млн кубометров, а величина бронирования по долгосрочному контракту составляет 109 млн куб. м.

К аукционному бронированию транзитных мощностей привела либерализация европейского газового рынка и отказ от долгосрочных контрактов.

Такое решение было принято, чтобы исключить издержки из цены газа, которые появляются из-за бронирования избыточных мощностей.

"Сегодня" также писали, почему для Украины важно продолжение транзита и рассказывали, что будет с нашей ГТС в случае запуска "Северного потока-2".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Газпром" вспомнил о контрактах: сколько газа прокачают через Украину в феврале София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Не ждали? Какой сюрприз февраль подготовил для украинцев Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий В Украине дорожают крупы: сколько сейчас стоят гречка, рис и пшено Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38441.27

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2738.89

Litecoin (LTC)

110.64

Ripple (XRP)

0.62

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.46

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

31.75

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,19
32,50
32,00
31,00
18,19
32,85
31,85
30,81
19,08
34,09
33,49
33,38
19,48
36,49
33,56
33,08
18,75
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять