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"Газпром" загрожує відключенням: яка країна може залишитись без газу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 січня, 15:15
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"Газпром" надіслав попереджувальний лист із датою відключення газу у разі, якщо платіж не буде внесено
Молдова на межі запровадження НС
Молдова на межі запровадження НС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови, якщо платіж за блакитне паливо не буде зроблено до 20 січня.

Про це компанії "Молдовагаз" було надіслано офіційний лист із попередженням, повідомила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця на брифінгу.

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За її словами, 19 січня буде проведено засідання комісії з надзвичайних ситуацій, оскільки необхідну суму зібрати не вдалося.

Напередодні Гаврилиця заявила, що не виключає введення в країні надзвичайного стану в енергетиці, якщо газова криза не вщухне.

Також вона розповіла, що країна навіть звернулась до "Газпрому" із проханням про відтермінування платежу або кредит.

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Молдова звернулась до "Газпрому"

11 січня молдавський уряд вимушено звернувся до російського монополіста із проханням відтермінувати виплату зобов’язань за постачання газу у січні.

На той момент Молдові не вистачало 25 млн доларів. Тоді країна просили відтермінувати платіж хоча б до 20 січня.

На той момент "Молдовагаз" не заплатив за блакитне паливо, яке отримав ще у грудні 2021 року.

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Раніше ми писали, що Росію звинуватили у загостренні газової кризи в Європі, та розповідали, яку умову для збільшення постачань висунув Путін.

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