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"Газпром" готовий запустити "Північний потік – 2" – коли почнуться поставки газу в Європу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
8 вересня, 17:04
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Остання секція газопроводу "Північний потік – 2" зварена 6 вересня на будівництві другої нитки
Про швидкий запуск газопроводу говорять уже кілька тижнів / Фото: колаж "Сьогодні"
Про швидкий запуск газопроводу говорять уже кілька тижнів / Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 жовтня "Газпром" планує почати поставки газу по газопроводу "Північний потік – 2".

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

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Про швидкий запуск газопроводу говорять уже кілька тижнів. Більше того, 6 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік – 2" добудують найближчими днями і він почне працювати.

Відзначимо, що остання секція газопроводу "Північний потік – 2" зварена 6 вересня на будівництві другої нитки. Таку заяву зробив оператор проєкту Nord Stream 2 AG.

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На думку глави НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, російський газопровід "Північний потік – 2" не повинен зараз запрацювати, оскільки зараз Росія не готова грати за європейськими правилами. Про це він заявив минулої п'ятниці в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило, що не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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