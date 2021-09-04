"Північний потік – 2" не зможе працювати в комерційному режимі – глава "Нафтогазу" назвав причину

Юрій Вітренко також розповів, які тарифи на газ чекають українців у жовтні

Вітренко прокоментував запуск "Північного потоку - 2". Колаж "Сьогодні"

Російський газопровід "Північний потік – 2" не має зараз заробити, бо наразі Росія не готова грати за європейськими правилами.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, Росія використовує газ як геополітичне зброю. Тому зараз немає передумов для того, щоб "Північний потік – 2" запрацював у комерційному режимі.

Він зазначив, що "Північний потік – 2" буде добудований вже в найближчі тижні, однак, це не означає, що йому дозволять працювати в комерційному режимі.

Що буде з тарифами на газ в Україні

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Як заявив Вітренко, з 15 жовтня 2021 роки для населення ціна на буде 7,4 грн за кубометр.

"Ми забезпечуємо обсяг газу, який розрахований на підставі статистичної інформації для потреб населення за ціною 7,4 грн за кубометр. Далі "Теплокомуненерго", якщо той обсяг, який вони будуть використовувати для забезпечення потреб бюджетних організацій, вони також можуть використовувати за ціною 7,4 грн за кубометр ", – зазначив Вітренко.

"Північний потік – 2" програв суд в Німеччині

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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