"Північний потік – 2" програв в суді: Україна запропонує свої послуги з управління газопроводом

Згідно з рішенням суду на російський газопровід повинні поширюватися діючі правила Європейського союзу

Україна продовжить відстоювати свої права в суді проти "Північного потоку - 2". Колаж "Сьогодні"

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2"назвав довгоочікуваним і важливим. На питання про те, які наслідки такого рішення, він відповів, що Україна запропонує свої послуги в управлінні російським газопроводом.

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Про це Макогон повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Саме те, на чому наполягає українська сторона

Російський газопровід не звільнений від правил Європейського союзу, вважає гендиректор "Оператора ГТС України". Згідно з цими нормами власники трубопроводів повинні відрізнятися від постачальників газу, що надходить в них, для забезпечення чесної конкуренції.

"Це саме те, на чому наполягає українська сторона в переговорах по СП2. Боротьба триває!" – написав Макогон.

Як в Україні сприйняли програш "Північного потоку- 2" в суді

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У коментарях до цієї публікації (на питання про наслідки такого рішення німецького суду) Макогон заявив, що Україна запропонує свої послуги з управління газопроводом.

"Запропонуємо наші послуги з управління "Північним Потоком – 2" як реально незалежний від РФ оператор ГТС", – написав гендиректор "Оператора ГТС України".

Чому "СП-2" програв в суді

Скаргу російського газопроводу на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа. Згідно з рішенням суду на газопровід повинні поширюватися діючі правила ЄС.

Так, "Північний потік – 2" повинен бути незалежним від "Газпрому". Компанія, яка транспортує газ, зобов'язується продавати свої потужності третім сторонам.

Реакція РФ

Представники газопроводу заявили, що "взяли до відома" рішення суду ФРН не звільняти "Північний потік – 2" від положень газової директиви ЄС. Про подальший плані дій не розповіли.

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Програш газопроводу в суді прокоментував прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Дмиро Пєсков назвав "Північний потік – 2" комерційним проектом, який нібито потрібен для "енергобезпеки ЄС".

Нагадаємо, США ввели нові санкціїпроти двох громадян Росії і одного російського судна, причетних до газопроводу "Північний потік – 2". Обмеження вводяться проти АТ "Нобіліті" (власника суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", які беруть участь в будівництві "Північного потоку – 2"). Під ті ж санкції потрапили страхова компанія "Константа" та судно "Остап Шеремета".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова підтримати обмеження проти російського газопроводу "Північний потік – 2", якщо РФ почне використовувати його в якості зброї. Політик виступила і за швидке продовження угоди про транзит газу через Україну на строк після 2024 року.