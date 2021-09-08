Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Газпром" готов запустить "Северный поток – 2" – когда начнутся поставки газа в Европу

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
8 сентября, 17:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Последняя секция газопровода "Северный поток – 2" сварена 6 сентября на строительстве второй нитки
О скором запуске газопровода говорят уже несколько недель / Фото: коллаж "Сегодня"
О скором запуске газопровода говорят уже несколько недель / Фото: коллаж "Сегодня"

C 1 октября "Газпром" планирует начать поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2".

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Реклама

О скором запуске газопровода говорят уже несколько недель. Более того, 6 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток – 2" достроят в ближайшие дни и он начнет работать.

Отметим, что последняя секция газопровода "Северный поток – 2" сварена 6 сентября на строительстве второй нитки. Такое заявление сделал оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Читайте также:

Другое мнение

Реклама

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам. Об этом он заявил в минувшую пятницу в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

Реклама

Ранее мы сообщали, что:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять