"Газпром" готов запустить "Северный поток – 2" – когда начнутся поставки газа в Европу

Последняя секция газопровода "Северный поток – 2" сварена 6 сентября на строительстве второй нитки

О скором запуске газопровода говорят уже несколько недель / Фото: коллаж "Сегодня"

C 1 октября "Газпром" планирует начать поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2".

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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О скором запуске газопровода говорят уже несколько недель. Более того, 6 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток – 2" достроят в ближайшие дни и он начнет работать.

Отметим, что последняя секция газопровода "Северный поток – 2" сварена 6 сентября на строительстве второй нитки. Такое заявление сделал оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Другое мнение

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По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам. Об этом он заявил в минувшую пятницу в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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