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Газопроводи можуть стати "зеленими": в ЄС придумали, як використати стару інфраструктуру

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 лютого, 18:01
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Розповідаємо, як європейці планують заощадити та прискорити процес зеленого переходу.
У ЄС придумали, як перейти на водень ще швидше
У ЄС придумали, як перейти на водень ще швидше / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У Європі 1,1 млн км газової трубопровідної інфраструктури зможе працювати на "чистому" водні, а це більше 96% мереж членів альянсу.

Про це повідомляється у звіті консорціуму Ready4H2, який об'єднує газорозподільні компанії з 16 країн ЄС.

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Зазначається, що ключова роль розвитку зеленого водню належить газорозподільним мережам.

У звіті зазначається, що перевагою газової інфраструктури під час переходу на використання водню є її надійність. Завдяки ній споживачі будуть забезпечені теплом навіть у найхолодніші зими.

Також використання цих потужностей допоможе знизити витрати на нову інфраструктуру в рамках програми декарбонізації ЄС.

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Але є й інший бік питання, використання місцевих газорозподільних систем сприятиме формуванню водневих магістральних трубопроводів.

А це призведе до формування конкурентного ринку зеленого водню та знизить його вартість.

Водневий транспорт

Аеропорт у Венеції хоче використовувати водень у різних операціях, зокрема у самій інфраструктурі аеропорту і навіть повітряному транспорті.

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Цим займатиметься компанія Save Group, що управляє аеропортом, спільно з Airbus та Snam.

Зазначається, що водень використовуватимуть для заправки літаків та іншого транспорту, який бере участь у обслуговуванні аеропорту.

"Сьогодні" також писали, як зелена енергетика допоможе стати Україні на ноги і розповідали, яка країна готується повністю відмовитись від газу.

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