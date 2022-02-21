Газопроводы могут стать "зелеными": в ЕС придумали, как использовать старую инфраструктуру

Рассказываем, как европейцы планируют сэкономить и ускорить процесс зеленого перехода

В ЕС придумали, как перейти на водород еще быстрее / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Европе 1,1 млн км газовой трубопроводной инфраструктуры сможет работать на "чистом" водороде, а это более 96% сетей членов альянса.

Об этом сообщается в отчете консорциума Ready4H2, который объединяет газораспределительные компании из 16 стран ЕС.

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Отмечается, что ключевая роль в развитии зеленого водорода принадлежит газораспределительным сетям.

В отчете указывается, что преимуществом газовой инфраструктуры при переходе на использование водорода является ее надежность. Благодаря ей, потребители будут обеспечены теплом даже в самые холодные зимы.

Также использование этих мощностей поможет снизить затраты на новую инфраструктуру в рамках программы по декарбонизации ЕС.

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Но есть и другая сторона вопроса, использование местных газораспределительных систем будет способствовать формированию водородных магистральных трубопроводов.

А это приведет к формированию конкурентного рынка зеленого водорода и снизит его стоимость.

Водородный транспорт

Аэропорт в Венеции хочет использовать водород в различных операциях, в частности в самой инфраструктуре аэропорта и даже воздушном транспорте.

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Этим будет заниматься управляющая аэропортом компания Save Group, совместно с Airbus и Snam.

Отмечается, что водород будут использовать для заправки самолетов и другого транспорта, который участвует в обслуживании аэропорта.

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