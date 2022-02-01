Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговори Джонсона та Зеленського ⛔ Криваві "протести" 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Європейський фондовий ринок почав стрімко зростати – що відбувається на біржі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 14:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається на європейському фондовому ринку і які індекси піднялися найсильніше
Які котирування піднялися найсильніше
Які котирування піднялися найсильніше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У перший день лютого основні фондові індекси Європи почали впевнене зростання, слідом за відповідними показниками у США.

Про це свідчать дані торгів за 1 лютого.

Реклама

Своє зростання щодо курсу долара прискорило і євро. Так, британський фондовий індекс FTSE вже піднявся на 0,84% від початку торгів, німецький DAX – на 1,11%, французький CAC – на 1,06%.

Інвестори звертають увагу на корпоративні новини та макростатистику, наприклад, на те, що в січні в Німеччині різко опустився рівень безробіття до 5,1%, а у всій єврозоні до 7%.

Водночас у країнах Євросоюзу трохи зріс індекс ділової активності, з 58 пунктів до 58,7.

Реклама

Російський фондовий ринок просів

У середині січня російський фондовий ринок кілька разів пережив рекордне падіння.

Наприклад, 18 числа індекс біржі впав на 2,7%, а перед цим основні індекси російського фондового ринку просіли до мінімуму з весни 2020 року.

Реклама

Найбільше впали такі цінні папери:

  • "Распадська" (-2,45%, до 416,52 рубля);
  • "Мечел" (-2,36%, до 112,72 рубля);
  • "Акрон" (-2,28%, до 11 670 рублів);
  • "Норнікель" (-1,91%, до 21 404 рублів).

Раніше ми також писали, як економіка України страждає через загрозу з боку Росії, та розповідали, яку допомогу на відновлення економіки виділить Європа.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Європейський фондовий ринок почав стрімко зростати – що відбувається на біржі Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Польща і Україна домовилися побудувати газопровід Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький ДБР прийшло з обшуками до ексглави "Нафтогазу" Коболєва – ЗМІ Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38679.49

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2780.26

Litecoin (LTC)

111.27

Ripple (XRP)

0.62

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.46

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

31.75

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,19
32,50
32,00
31,00
18,19
32,85
31,85
30,81
19,08
34,09
33,49
33,38
19,48
36,49
33,56
33,08
18,75
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти