Европейский фондовый рынок начал стремительно расти – что происходит на бирже

В первый день февраля основные фондовые индексы Европы начали уверенный рост, следуя за соответствующими показателями в США.
Об этом свидетельствуют данные торгов за 1 февраля.
Свой рост относительно курса доллара ускорил и евро. Так, британский фондовый индекс FTSE уже поднялся на 0,84% с начала торгов, немецкий DAX на 1,11%, французский CAC на 1,06%.
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Инвесторы обращают внимание на корпоративные новости и макростатистику, например на то, что в январе в Германии резко опустился уровень безработицы до 5,1%, а также во всей еврозоне до 7%.
В то же время в странах Евросоюза незначительно вырос индекс деловой активности, с 58 пунктов до 58,7.
Российский фондовый рынок просел
В середине января российский фондовый рынок несколько раз пережил рекордное падение.
Например, 18 числа индекс биржи упал на 2,7%, а перед этим основные индексы российского фондового рынка просели до минимума с весны 2020 года.
Больше всего упали такие ценные бумаги:
- "Распадская" (-2,45%, до 416,52 рубля);
- "Мечел" (-2,36%, до 112,72 рубля);
- "Акрон" (-2,28%, до 11 670 рублей);
- "Норникель" (-1,91%, до 21 404 рублей).
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