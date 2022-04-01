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Експорту не буде? Україна через агресію РФ втратила частину зерносховищ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 12:58
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У світі може спалахнути криза через неможливість України експортувати продовольчу продукцію
Росія навмисне бомбила зерносховища під час війни в Україні
Росія навмисне бомбила зерносховища під час війни в Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України загрожує різким зростанням цін на зерно у світі, оскільки російські окупанти під час вторгнення на Схід нашої країни пошкодили щонайменше 6 зерносховищ.

Про це повідомляє видання Reuters.

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За словами одного з американських чиновників, до війни Україна була найбільшим постачальником пшениці в країни Африки та Близького Сходу.

"Знищення цих запасів продовольства та складських приміщень може призвести до дефіциту та зростання цін у і без того вразливих економіках" , – зазначив він.

Чиновник також вважає, що дії Росії на території України загрожують світовій безпеці.

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"Безрозсудне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо зачіпає мирних жителів України та загрожує продовольчій безпеці у всьому світі" , – сказав чиновник.

Що з цінами на зерно в Україні

Незважаючи на воєнні дії, що продовжуються, проти російських окупантів у більшості регіонів нашої країни, шкодимо ціни на пшеницю в Україну залишаються на довоєнному рівні.

Наприклад, пшениця третього класу сьогодні пропонується за ціною 7117 грн/т, а жито – 8 тисяч грн/т.

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Ціни на інші культури:

  • жито другого класу – 7500 грн/т;
  • кукурудза – 6716 грн/т;
  • соя – 16 тисяч грн/т;
  • соняшник – 17 800 грн/т.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти викрали з морського порту в Бердянську п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна, і писали, чи станеться в Україні дефіцит палива через війну з РФ.

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JTI JTI
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Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
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5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
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7
Kia Motors Kia Motors
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Nestlé Nestlé
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Mars Mars
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