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До сих пор лихорадит? Что происходит с ценами на зерно из-за войны с РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 12:58
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Рассказываем, что происходит с ценами на зерно в Украине на фоне продолжающейся войны с Российской Федерацией
Цены на зерно: как изменилась стоимость пшеницы в Украине
Цены на зерно: как изменилась стоимость пшеницы в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пока на юге, востоке и севере Украины продолжаются боевые действия, аграрии начали посевные работы, а трейдеры активизировали экспорт зерна по железной дороге. Тем временем цены на основные зерновые и масличные культуры в Украине остаются практически на довоенном уровне.

Об этом свидетельствуют данные электронной зерновой биржи Украины.

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Так, пшеница третьего класса сегодня предлагается по цене 7117 грн/т, а рожь – по 8 тысяч грн/т.

Цены на другие культуры:

  • рожь второго класса – 7500 грн/т;
  • кукуруза – 6716 грн/т;
  • соя – 16 тысяч грн/т;
  • подсолнечник – 17 800 грн/т.

Что будет с посевной кампанией в Украине из-за войны

Глава Кабмина Денис Шмигаль уже объявил, что правительство вводит план поддержки посевной кампании.

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Суть плана состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов.

"Сегодня" уже писали, что Кабинет министров на время военного положения запретил или ограничил экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров, и рассказывали, случится ли в Украине дефицит топлива из-за войны с РФ.

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