Досі лихоманить? Що відбувається з цінами на зерно через війну з РФ

Розповідаємо, що відбувається з цінами на зерно в Україні на тлі продовження війни з Російською Федерацією

Ціни на зерно: як змінилася вартість пшениці в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Поки на півдні, сході та півночі України продовжуються бойові дії, аграрії розпочали посівні роботи, а трейдери активізували експорт зерна залізницею. Тим часом ціни на основні зернові та олійні культури в Україні залишаються майже на довоєнному рівні.

Про це свідчать дані електронної зернової біржі України.

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Зокрема, пшеницю третього класу сьогодні пропонують за ціною 7117 грн/т, а жито – по 8 тисяч грн/т.

Ціни на інші культури:

жито другого класу – 7500 грн/т;

кукурудза – 6716 грн/т;

соя – 16 тисяч грн/т;

соняшник – 17 800 грн/т.

Що буде з посівною кампанією в Україні через війну

Глава Кабміну Денис Шмігаль вже оголосив, що уряд запроваджує план підтримки посівної кампанії.

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Сенс плану в тому, що держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов'язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.

Крім того, аграріям надаватимуть державні гарантії на 80% від суми залучених ними кредитів.

"Сьогодні" вже писали, що Кабінет Міністрів на час воєнного стану заборонив чи обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів, і розповідали, чи виникне в Україні дефіцит пального через війну з РФ.