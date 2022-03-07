Україна відмовилась від експорту соціально важливих товарів (список)

Україна тимчасово припиняє експорт деяких товарів в умовах війни

Україна зупиняє експорт деяких товарів / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

У воєнний період в Україні деякі заклади закриваються, а ціни зростають. У такий нестабільний час український уряд прийняв рішення про зупинку експорту соціально важливих товарів.

Про це йдеться у постанові уряду №207.

Реклама

Які товари тимчасово не експортуватимуть

Згідно з постановою, нульові квоти на експорт вводяться на такі товари:

жива худоба;

морожене м'ясо великої рогатої худоби;

м'ясо та м'ясні субпродукти;

жито;

овес;

гречка;

просо;

цукор;

харчова сіль.

Які ще зміни

Також Кабмін оновив перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню. До них віднесли:

пшеницю;

суміш пшениці та жита;

кукурудзу;

куряче м'ясо;

курячі яйця;

соняшникову олію.

Що буде з доларом

"Сьогодні" дізналися у експертів, що за умови, якщо бойові дії в Україні продовжуватимуться з 7 по 13 березня, то курс продажу долара в Україні на готівковому чорному ринку може зростати. Купівля валюти проходитиме за високим курсом, проте офіційний курс залишиться незмінним.

Реклама

На жаль, експерти мають песимістичні настрої щодо курсу долара в Україні після того, як настане мир.

Ми також писали, чи можуть компанії звільнити співробітника під час воєнного стану та що робити, якщо це сталося.