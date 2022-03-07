Україна відмовилась від експорту соціально важливих товарів (список)

У воєнний період в Україні деякі заклади закриваються, а ціни зростають. У такий нестабільний час український уряд прийняв рішення про зупинку експорту соціально важливих товарів.
Про це йдеться у постанові уряду №207.
Які товари тимчасово не експортуватимуть
Згідно з постановою, нульові квоти на експорт вводяться на такі товари:
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- жива худоба;
- морожене м'ясо великої рогатої худоби;
- м'ясо та м'ясні субпродукти;
- жито;
- овес;
- гречка;
- просо;
- цукор;
- харчова сіль.
Які ще зміни
Також Кабмін оновив перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню. До них віднесли:
- пшеницю;
- суміш пшениці та жита;
- кукурудзу;
- куряче м'ясо;
- курячі яйця;
- соняшникову олію.
Що буде з доларом
"Сьогодні" дізналися у експертів, що за умови, якщо бойові дії в Україні продовжуватимуться з 7 по 13 березня, то курс продажу долара в Україні на готівковому чорному ринку може зростати. Купівля валюти проходитиме за високим курсом, проте офіційний курс залишиться незмінним.
На жаль, експерти мають песимістичні настрої щодо курсу долара в Україні після того, як настане мир.
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