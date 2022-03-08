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На українців чекає дефіцит? Що буде з ринком пального та куди докотяться ціни на бензин

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8 березня, 19:30
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Розповідаємо, чи продовжують великі мережі АЗС дотримуватись граничних цін на пальне
У деяких областях може бути складна ситуація з постачанням бензину та газу
У деяких областях може бути складна ситуація з постачанням бензину та газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна дедалі більше відчуває брак пального. Тікаючи від куль та бомбардувань, водії годинами вистоюють черги на АЗС і часто залишаються ні з чим. Мережі АЗС оговтуються від першого шоку і намагаються відновити роботу.

Як зараз працюють заправки та наскільки вистачить бензину, з'ясували "Сьогодні".

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Здебільшого, діють обмеження – бак заповнюють не більш як на 20-30 літрів. Наразі ситуація змінюється щохвилини, тож деякі заправки можуть не працювати, повідомили нам у мережі ОККО. В пріоритеті наразі забезпечити пальним авто спецслужб та критичної інфраструктури. Наприклад, станції WOG обслуговують такий транспорт без черги.

"Компанії нині намагаються налагодити постачання нафтопродуктів та працювати доти, доки безпечно", – додають у найбільшій мережі "Укрнафта". Втім, Україні складно наразі забезпечити себе повністю пальним власного виробництва.

Як розповів нам аналітик компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, наразі працює лише один завод із шести наявних. По суті, він забезпечує 50% від потреби. Тут варто віддати належне великим мережам АЗС. Попри відмову від білоруського та російського імпорту, вони продовжують дотримуватись граничних цін на пальне.

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Що відбувається з цінами на пальне

За даними Мінекономіки, літр бензину не може продаватися більш як за 38 грн 34 коп., а дизель коштувати більш як 35 грн 92 коп. Виключення – це пальне преміум-класу. По суті, Росія та Білорусь втратили для себе великого споживача в особі нашої держави. Країна-агресорка недорахується щонайменше 3 млрд доларів річного доходу.

"Для Білорусі – воєнний альянс з Росією безглузде рішення. Санкції будуть задіяні як до РФ, так і до білорусів. До того ж Білорусь втратила преміальний ринок збуту нафтопродуктів – Україну. Це для самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, як постріл у голову", – вважає Олександр Сіренко.

Також б’є по цінах ситуація зі світовими цінами на нафту. 7 березня барель коштував рекордні 139 доларів. Це найвищий показник з 2008 року. Суттєве подорожчання відбулось після того, як США разом із союзниками в Європі активно почали обговорювати відмову від російської нафти. Це один з найбільш дієвих способів зупинити агресію Путіна, вважає радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

За даними Міжнародної енергетичної агенції, щодня бюджет Росії отримує 700 млн доларів від експорту нафти та нафтопродуктів, каже Устенко.

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У Мінекономіки наголошують, що складна ситуація з постачанням бензину та газу залишається здебільшого в таких областях:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Донецька.

Що буде далі

Трейдери нині нарощують поставки нафтопродуктів з ЄС. Зокрема, Польщі, Угорщини, Румунії. Що буде з цінами на бензин, експерти загадувати не беруться.

Щодо цін на автогаз аналітик компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко прогнозує поступове здорожчання цього виду пального. Головна причина – труднощі з доставкою до споживачів.

Раніше ми писали, які аптеки працюють в Україні під час війни, а також розповідали, що ціни на нафту сягнули рекорду 2008 року.

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