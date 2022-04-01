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Экспорта не будет? Украина из-за агрессии РФ потеряла часть зернохранилищ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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1 апреля, 12:58
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В мире может вспыхнуть кризис из-за невозможности Украины экспортировать продовольственную продукцию
Россия намеренно бомбила зернохранилища во время войны в Украине
Россия намеренно бомбила зернохранилища во время войны в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины угрожает резким скачком цен на зерно на мировых рынках, так как российские оккупанты во время вторжения на Восток нашей страны повредили не менее 6 зернохранилищ.

Об этом сообщает издание Reuters.

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По словам одного из американских чиновников, до войны Украины являлась мощным поставщиком пшеницы в страны Африки и Ближнего Востока.

"Уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках", – отметил он.

Чиновник также считает, что действия России на территории Украины угрожает мировой безопасности.

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"Безрассудное повреждение Россией этих зернохранилищ является ярким примером того, как война Путина напрямую затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", – сказал чиновник.

Что с ценами на зерно в Украине сейчас

Не смотря на продолжающиеся военные действия против российских оккупантов в большинстве регионов нашей страны, временем цены на пшеницу в Украину остаются на довоенном уровне.

Например, пшеница третьего класса сегодня предлагается по цене 7117 грн/т, а рожь – по 8 тысяч грн/т.

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Цены на другие культуры:

  • рожь второго класса – 7500 грн/т;
  • кукуруза – 6716 грн/т;
  • соя – 16 тысяч грн/т;
  • подсолнечник – 17 800 грн/т.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты похитили из морского порта в Бердянске пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна, и писали, случится ли в Украине дефицит топлива из-за войны с РФ.

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