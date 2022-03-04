Цены на зерно бьют многолетние рекорды: сколько стоит пшеница в Украине

Так сильно зерно дорожало только в 2008 году

Что происходит с ценами на пшеницу из-за войны в Украине

Запасы продовольственного зерна в Украине способны полностью удовлетворить потребности страны в течение года.

Об этом говорится в обращении Минагрополитики Украины к субъектам зернового рынка.

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Сообщается, что наша страна по состоянию на 1 марта 2022 года экспортировала 43 млн тонн зерновых ( в том числе 18 млн тонн пшеницы):

продовольственной – 12,1 млн тонн;

фуражной – 3,7 млн тонн;

Запасы зерна составляют почти годовое потребление на продовольственные цели, их вполне хватит чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.

Что с ценами на пшеницу

Из-за российского вторжения в Украину пшеничные котировки на мировых биржах выросли на 6-7%, сообщает издание Agronews.ua.

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Так, мартовские фьючерсы на европейскую пшеницу на парижской Euronext выросли с 28,75 €/т до 351,25 €/т, прибавив с начала недели 21%. Цены на пшеницу взлетели до максимума с 2008 года на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых из-за нападения РФ на Украину.

На биржах США мартовские фьючерсы были такими тоже подорожали:

на 5,3% или 18,4 $/т до 361,6 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;

на 5,2% или 18,4 $/т до 368,5 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

на 6% или 21,95 $/т до 389,4 $/т на твердый овраг HRS-пшеницу в Миннеаполисе;

на 7,6% или 25,25$/т до 357,75$/т на черноморскую пшеницу в Чикаго.

Ранее мы рассказывали, что рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.