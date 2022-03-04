Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Цены на зерно бьют многолетние рекорды: сколько стоит пшеница в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 марта, 18:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Так сильно зерно дорожало только в 2008 году
Что происходит с ценами на пшеницу из-за войны в Украине
Что происходит с ценами на пшеницу из-за войны в Украине

Запасы продовольственного зерна в Украине способны полностью удовлетворить потребности страны в течение года.

Об этом говорится в обращении Минагрополитики Украины к субъектам зернового рынка.

Реклама

Сообщается, что наша страна по состоянию на 1 марта 2022 года экспортировала 43 млн тонн зерновых ( в том числе 18 млн тонн пшеницы):

  • продовольственной – 12,1 млн тонн;
  • фуражной – 3,7 млн тонн;

Запасы зерна составляют почти годовое потребление на продовольственные цели, их вполне хватит чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.

Что с ценами на пшеницу

Из-за российского вторжения в Украину пшеничные котировки на мировых биржах выросли на 6-7%, сообщает издание Agronews.ua.

Реклама

Так, мартовские фьючерсы на европейскую пшеницу на парижской Euronext выросли с 28,75 €/т до 351,25 €/т, прибавив с начала недели 21%. Цены на пшеницу взлетели до максимума с 2008 года на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых из-за нападения РФ на Украину.

На биржах США мартовские фьючерсы были такими тоже подорожали:

  • на 5,3% или 18,4 $/т до 361,6 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;
  • на 5,2% или 18,4 $/т до 368,5 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити;
  • на 6% или 21,95 $/т до 389,4 $/т на твердый овраг HRS-пшеницу в Миннеаполисе;
  • на 7,6% или 25,25$/т до 357,75$/т на черноморскую пшеницу в Чикаго.

Ранее мы рассказывали, что рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Visa приостанавливает транзакционные комиссии в Украине: что это значит София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Обманутые благодетели: как украинцам не попасть в руки псевдоволонтеров во время войны Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Банки Украины будут работать по-новому: нововведение от НБУ Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Цитата дня

Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41060.01

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2702.08

Litecoin (LTC)

105.96

Ripple (XRP)

0.73

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Что нужно знать
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять