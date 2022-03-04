Ціни на зерно б'ють багаторічні рекорди: скільки коштує пшениця в Україні

Так сильно зерно дорожчало лише у 2008 році

Що відбувається з цінами на пшеницю через війну в Україні

Запаси продовольчого зерна в Україні можуть повністю задовольнити потреби країни протягом року.

Про це йдеться у зверненні Мінагрополітики України до суб'єктів зернового ринку

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Повідомляється, що наша країна станом на 1 березня 2022 року експортувала 43 млн. тонн зернових ( у тому числі 18 млн. тонн пшениці):

продовольчої – 12,1 млн. тонн;

фуражної – 3,7 млн. тонн;

Запаси зерна становлять майже річне споживання на продовольчі цілі, їх цілком вистачить, щоб забезпечити продовольчу безпеку країни.

Що з цінами на пшеницю

Через російське вторгнення в Україну пшеничні котирування на світових біржах зросли на 6-7%, повідомляє видання Agronews.ua.

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Так, березневі ф'ючерси на європейську пшеницю на паризькій Euronext зросли з 28,75 €/т до 351,25 €/т, додавши з початку тижня 21%. Ціни на пшеницю злетіли до максимуму з 2008 року на тлі побоювань щодо ймовірних перебоїв постачання зернових через напад РФ на Україну.

На біржах США березневі ф'ючерси були такими теж подорожчали:

на 5,3% або 18,4 $/т до 361,6 $/т на м'яку зимову SRW-пшеницю в Чикаго;

на 5,2% або 18,4 $/т до 368,5 $/т на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті;

на 6% або 21,95 $/т до 389,4 $/т на твердий яр HRS-пшеницю в Міннеаполісі;

на 7,6% або 25,25 $ / т до 357,75 $ / т на чорноморську пшеницю в Чикаго.

Раніше ми розповідали, що ресторани мережі McDonald's в Україні змушені були закритися, щоб уберегти своїх працівників та клієнтів.