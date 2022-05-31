Економити вже зараз? На скільки до кінця року зростуть ціни в Україні

Розповідаємо, який рівень інфляції Національний банк України очікує в травні та що буде з цінами до кінця року

Як прискориться інфляція / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні вже прогнозують дефіцит на деякі продукти, однак війна, очевидно, вплине і на вартість товарів і послуг. Так, у Нацбанку очікують, що у травні ціни у річному вимірі зростуть на 17%, до кінця року прогноз трохи інший.

Про інфляцію, і чому так стається, пояснив голова НБУ Кирило Шевченко у колонці ZN.UA.

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Одна з причин – доларизація та виведення заощаджень з фінансової системи

Проблема у тому, що ті, хто мають гривневі заощадження, несуть втрати. Це відбувається тому, що порівняно з інфляцією дохідність банківських депозитів та ОВДП (облігацій) надто низька, а тому реальна вартість цих заощаджень знижується.

Щоб гроші зберегти, люди виводять їх з фінансової системи та обмінюють на готівкову валюту або переводять на власні картки за кордоном чи оплачують там товари гривневими картками.

"Спрацьовує так званий ефект гарячої картоплі, коли кожен новий власник валюти, що знецінюється, намагається якнайшвидше обміняти її на іншу валюту або товари. А що швидше обертаються гроші, то більше прискорюватиметься інфляція", – пояснив Шевченко.

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Так, у квітні інфляція прискорилась до 16,4% у річному вимірі. У травні очікується, що інфляція збільшиться до 17%, а от до кінця цього року темпи зростання споживчих цін прискоряться до 20% і більше.

Що у квітні здорожчало найбільше?

Раніше "Сьогодні" писали, що інфляція на споживчому ринку у квітні 2022 року у порівнянні з квітнем 2021-го становила 16,4%.

Найбільше, зокрема, подорожчали продукти. У порівнянні з квітнем минулого року ціни зросли на 23,1%. А от за місяць, з березня 2022 року, продукти подорожчали на 4,2%.

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Найбільше ціни зросли на такі товари:

овочі (на 67,2% за рік, на 69,3% з початку цього року та на 8,5% у квітні);

масло (на 23,9% за рік, на 13,2% з початку року та на 3,3% у квітні);

фрукти (на 23,5% за рік, на 46,6% з початку року та на 14,9% у квітні);

хліб і хлібопродукти (на 26,3% за рік, на 15,8% з початку року та на 6,8% у квітні).

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