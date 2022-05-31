Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Економити вже зараз? На скільки до кінця року зростуть ціни в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 травня, 15:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, який рівень інфляції Національний банк України очікує в травні та що буде з цінами до кінця року
Як прискориться інфляція
Як прискориться інфляція / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні вже прогнозують дефіцит на деякі продукти, однак війна, очевидно, вплине і на вартість товарів і послуг. Так, у Нацбанку очікують, що у травні ціни у річному вимірі зростуть на 17%, до кінця року прогноз трохи інший.

Про інфляцію, і чому так стається, пояснив голова НБУ Кирило Шевченко у колонці ZN.UA.

Реклама

Одна з причин – доларизація та виведення заощаджень з фінансової системи

Проблема у тому, що ті, хто мають гривневі заощадження, несуть втрати. Це відбувається тому, що порівняно з інфляцією дохідність банківських депозитів та ОВДП (облігацій) надто низька, а тому реальна вартість цих заощаджень знижується.

Щоб гроші зберегти, люди виводять їх з фінансової системи та обмінюють на готівкову валюту або переводять на власні картки за кордоном чи оплачують там товари гривневими картками.

"Спрацьовує так званий ефект гарячої картоплі, коли кожен новий власник валюти, що знецінюється, намагається якнайшвидше обміняти її на іншу валюту або товари. А що швидше обертаються гроші, то більше прискорюватиметься інфляція", – пояснив Шевченко.

Реклама

Так, у квітні інфляція прискорилась до 16,4% у річному вимірі. У травні очікується, що інфляція збільшиться до 17%, а от до кінця цього року темпи зростання споживчих цін прискоряться до 20% і більше.

Що у квітні здорожчало найбільше?

Раніше "Сьогодні" писали, що інфляція на споживчому ринку у квітні 2022 року у порівнянні з квітнем 2021-го становила 16,4%.

Найбільше, зокрема, подорожчали продукти. У порівнянні з квітнем минулого року ціни зросли на 23,1%. А от за місяць, з березня 2022 року, продукти подорожчали на 4,2%.

Реклама

Найбільше ціни зросли на такі товари:

  • овочі (на 67,2% за рік, на 69,3% з початку цього року та на 8,5% у квітні);
  • масло (на 23,9% за рік, на 13,2% з початку року та на 3,3% у квітні);
  • фрукти (на 23,5% за рік, на 46,6% з початку року та на 14,9% у квітні);
  • хліб і хлібопродукти (на 26,3% за рік, на 15,8% з початку року та на 6,8% у квітні).

Ми також розповідали, скільки насправді коштує долар в Україні та яким є головне нововведення червня.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,50 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31659.1

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1966.11

Litecoin (LTC)

68.18

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти