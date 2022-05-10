Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

За рік інфляція перевищила 16%: за що українцям доводиться платити більше

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 16:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З квітня минулого року інфляція на споживчому ринку сягнула 16,4%, а з початку 2022 року зростання відбулося на 10,9%
Як зімнились ціни в Україні на товари і послуги
Як зімнились ціни в Україні на товари і послуги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Інфляція на споживчому ринку у квітні 2022 року у порівнянні з квітнем 2021 року становила 16,4%, а в порівнянні з січнем 2022 року – 10,9%. З березня ціни зросли на 3,1%.

Про такі дані йдеться у новому звіті Держстату. "Сьогодні" переглянули документ і розповідають, що з товарів і послуг подорожчало найбільше.

Реклама

За що українці змушені платити більше

Отже, найбільше за рік подорожчали продукти. У порівнянні з квітнем минулого року ціни зросли на 23,1%. З початку цього року показник зростання становить 16,6%, а за місяць, з березня, продукти подорожчали на 4,2%.

Найбільше ціни зросли на такі товари:

  • овочі (на 67,2% за рік, на 69,3% з початку цього року та на 8,5% у квітні);
  • масло (на 23,9% за рік, на 13,2% з початку року та на 3,3% у квітні);
  • фрукти (на 23,5% за рік, на 46,6% з початку року та на 14,9% у квітні);
  • хліб і хлібопродукти (на 26,3% за рік, на 15,8% з початку року та на 6,8% у квітні).

За рік зросли ціни і на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива. Наприклад, на газ у порівнянні з квітнем минулого року ціна зросла на 26,7%. Однак від березня і до квітня цього року інфляції взагалі не відбулось, як і на інші види послуг цієї категорії.

Реклама

"Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 3,2% відбулося у першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 4,6%. Підвищення ціни на транспорт на 2,1% в основному спричинено зростанням цін на велосипеди на 6,0%, проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 3,1% та 2,7% відповідно", – зазначають у Держстаті про інфляцію у квітні у порівнянні з березнем.

Невелике зростання відбулося і на зв'язок, ресторани і готелі та освіту. Однак якщо порівняти ціни з квітнем минулого року, то вони зросли так:

Реклама
  • зв'язок – на 10,3%;
  • ресторани і готелі – 12,2%;
  • освіта – 16,4%.

Овочі в Україні будуть у дефіциті

"Сьогодні" раніше розбиралися з експертами, які продукти можуть зникнути з прилавків, а які суттєво подорожчати.

Найголовніша відмінність цього сезону полягатиме в тому, що доступних ранніх овочів в Україні буде мало. Більшість з них вирощуються у південних областях, де зараз тривають бойові дії.

За попередніми оцінками, Україна цього року недоотримає від 55% до 70% урожаю баклажанів, перців та помідорів. Це означає, що замість купувати відносно дешеву продукцію з першої половини літа, нам доведеться чекати, коли ці овочі дозріють у центральних та північних областях.

"Цього року ми спостерігаємо значні втрати посівних площ під традиційними для українського півдня томатами, цибулею, баклажанами, перцем, горохом, гірчицею та баштанними культурами. У Херсонській області великі сільгоспвиробники практично не сіють овочі в умовах окупації, невизначеності, високих ризиків та неможливості вивезення продукції на підконтрольну Україні територію", – заявили в Українському клубі аграрного бізнесу.

Як каже економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак, зараз спостерігається серйозний дефіцит робочої сили для сільськогосподарських робіт.

А що буде з ягодами, м'ясом і рибою, читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, чому в Україні злетіли ціни на помідори, а також розповідали, що очікує водіїв на АЗС, і якими будуть ціни на бензин незабаром.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31812.86

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2420.76

Litecoin (LTC)

82.8

Ripple (XRP)

0.52

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти