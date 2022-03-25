Подвійні стандарти бізнесу? Як власник OLX допомагав з кадрами армії окупанта

Незважаючи на західні санкції, низка компаній не хоче йти з РФ

OLX та Avito належать компанії Prosus / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Останнім часом у багатьох західних компаній виникла дилема – залишатися у Росії та нести репутаційні втрати чи плюнути на недоотриманий прибуток, згорнути чи заморозити свій бізнес та вийти з токсичного російського ринку. При цьому часто трапляється ситуація, що українська донька вимагає від материнської компанії піти з російського ринку, а та у відповідь на це починає тиск на українських співробітників. Чи наша компанія допомагає ЗСУ, а їхні російські колеги – допомагають набирати контрактників для війни в Україні?

"Сьогодні" розбиралися, як цьому можна завадити.

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Парадокси бізнесу

Як показує практика, під час війни дуже складно всидіти однією попою на двох стільцях. Наприклад, французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin відмовилася від того, щоб залишити російський ринок. На український офіс, який вимагав від материнської компанії вийти з РФ, чинився тиск.

Здавалося б, репутація для цієї мережі коштує набагато менше, ніж потенційний прибуток від присутності на російському ринку. Вибір, як кажуть, був зроблений. Але російські військові "віддячили" французів тим, що ракетним ударом зруйнували ТРЦ, де знаходився український магазин Leroy Merlin.

Ще більш дика ситуація сталася із власниками бізнесу оголошень в інтернеті. В Україні є популярний сайт OLX, а у Росії працює майданчик під назвою Avito. Обидва ці послуги належать компанії Prosus (холдинг Naspers).

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Мало того, що власники цього бізнесу відмовилися залишати російський ринок, так ще й почали публікувати оголошення про найм контрактників у російську армію.

Тобто господарі компанії виявилися не проти, щоб за допомогою їхнього бізнесу в Росії продовжували гинути люди в Україні, а серед них можуть виявитися і їхні українські співробітники.

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"Звичайно, ми засуджуємо війну. Деякі з наших колег вступили до лав ЗСУ та підрозділів ТРО, а більша частина команди була змушена покинути свої будинки та рідні міста, щоб продовжити роботу. Український офіс з першого дня війни постійно звертається до головного офісу та чітко наполягаємо не продовжувати бізнес у Росії. Сподіваємося, що зможемо вплинути на позицію материнської компанії", – повідомили в компанії OLX Україна.

Через деякий час, мабуть, розуміючи, в якій складній ситуації виявилися, вирішили на це відреагувати і в компанії Prosus. Там заявили, що модеруватимуть оголошення та видалятимуть усі пов'язані з військовою тематикою.

"Наш сайт оголошень Avito в Росії щодня розміщує близько 90 мільйонів активних оголошень і модерує близько 5 мільйонів нових оголошень. Нам стало відомо про невелику кількість оголошень про вакансії у військовій сфері, які були розміщені на Avito, і тепер ця проблема усунута", – заявили у Prosus.

Можуть запровадити додатковий податок

Щоб компанії, які залишилися в Росії, зазнавали не лише репутаційних, а й фінансових втрат, в Україні готуються запровадити податок на діяльність компаній, які, незважаючи на військову агресію, продовжують працювати в РФ.

Першими із такою ідеєю виступили поляки. Один із чиновників уряду цієї країни заявив, що вони пропонуватимуть парламенту підвищити податки для компаній, які не пішли з російського ринку.

Нашим депутатам також сподобалася ця ідея і найближчим часом аналогічний законопроект може бути внесений до Ради.

"Вже готуємо закон про додатковий податок в Україні для компаній, які продовжують працювати з Росією. Польська ідея про "бізнес-репарації" має запрацювати і в нас! Якщо є гроші та бажання спонсорувати військову сферу агресора, то маємо знайтись і гроші відновлювати все зруйноване їм в іншій країні", – заявив депутат Ярослав Желєзняк.

Раніше ми писали про те, які санкції найсильніше б'ють по росіянам. Про те, які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни, читайте тут.