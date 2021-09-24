Долар знову подорожчає, а ціна на Brent досягла рекорду – головне про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 24 вересня

Ціна на Brent досягла рекордної позначки, а долар подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

Курс долара і євро в Україні знову розвернувся, а ціна на Brent досягла рекордної позначки за 2,5 місяці.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 24 вересня.

Долар подорожчає

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1 долар США буде коштувати 26,64 грн в понеділок 27 вересня, що на 11 копійок більше, ніж 24 вересня. Євро теж подорожчає на 14 копійок і його ціна 27 вересня складе 31,22 грн.

Протягом робочого тижня курс долара і євро на міжбанку був нестабільним. Ще 20 вересня долар в покупці коштував 26,67 грн, а до кінця тижня досягав 26,72 грн.

У продажі курс 20 вересня був по 26,69 грн/долар, а до кінця тижня – 26,74 грн/долар.

Brent досягла рекордної позначки з липня

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Вартість ф'ючерсів на листопад на нафту WTI становить 73,32 доларів за барель, показали електронні торги Нью-Йоркської біржі NYMEX. Цей показник на 0,02 доларів вище, ніж на попередній сесії.

Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE Futures на ранок 24 вересня становить 77,34 доларів за барель, тобто на 0,09 доларів дорожче, ніж на закритті попередньої сесії.

При цьому, ф'ючерси Brent досягли максимуму за останні два з половиною місяці, а ф'ючерси WTI знаходяться на піку з 2 серпня.

На українців чекає чергове подорожчання

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В Україні через погану погоду призупинили жнива соняшнику – це сформувало дефіцит олійної на внутрішньому ринку.

Незважаючи на те, що продажі соняшнику неактивні, виробники масла озвучують ціни в діапазоні 18 300-18 700 грн/т FCA і 18 700-19 500 грн/т з урахуванням доставки.

Також зростання цін на соняшник підігрівається повільним, але впевненим ростом цін на рослинну олію.

В Україні розробили тарифний план

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав тарифи, які будуть діяти в Україні під час опалювального сезону 2021-2022 років.

Тарифи на газ для населення незмінні. У травні Кабмін запустив річний продукт, де ціна становить менше восьми гривень. Вона буде такою до квітня 2022 року.

Тарифи на тепло і гарячу воду незмінні. Їх встановлює місцева влада, проте уряд забезпечив всі умови, щоб їх не піднімати. НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічний контракт з 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону.

Уряд знизив тарифи на електроенергію для 60% домогосподарств з 1 жовтня. Тариф складе 1,44 коп. для тих, хто споживає менше 250 кВт/год. Для тих, хто споживає більше, тариф залишиться без змін. Тарифи не будут рости і на електроопалення.

Уряд разом з нардепами запропонував виділити 12 млрд грн на програму субсидій. Їх отримають всі, хто цього потребує. У цьому опалювальному сезоні – близько 3 млн.

Україна готова до опалювального сезону. Технічна готовність становить вже понад 90%. Запаси газу в підземних сховищах вже перевищили 15,5 млрд куб.м.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також в Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.