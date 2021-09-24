Курс долара і євро в Україні знову розвернувся

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок 27 вересня:
|24.09
|27.09
|зміна
|1 долар США
|26,53 грн
|26,64 грн
|+0,11
|1 євро
|31,08 грн
|31,22 грн
|+0,14
Після того, як курс долара зберігав стабільність, Нацбанк встановив офіційний курс на наступний банківський день вищим на 11 копійок, а євро – на 14 копійок.
Що відбувалося з курсом на міжбанку
Протягом робочого тижня курс долара і євро на міжбанку був нестабільним. Ще в понеділок долар в покупці коштував 26,67, а до кінця тижня досягав 26,72.
У продажу в понеділок курс був по 26,69 грн/долар, а до кінця тижня – 26,74 грн/долар.
Як змінювався курс долара і євро:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).