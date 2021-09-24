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Курс долара і євро в Україні знову розвернувся

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
24 вересня, 16:16
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 27 вересня
Долар знову подорожчав
Долар знову подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок 27 вересня:

24.0927.09зміна
1 долар США26,53 грн 26,64 грн +0,11
1 євро31,08 грн 31,22 грн +0,14

Після того, як курс долара зберігав стабільність, Нацбанк встановив офіційний курс на наступний банківський день вищим на 11 копійок, а євро – на 14 копійок.

Що відбувалося з курсом на міжбанку

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Протягом робочого тижня курс долара і євро на міжбанку був нестабільним. Ще в понеділок долар в покупці коштував 26,67, а до кінця тижня досягав 26,72.

У продажу в понеділок курс був по 26,69 грн/долар, а до кінця тижня – 26,74 грн/долар.

Як змінювався курс долара і євро:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
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ГАЗ
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28,95
28,00
16,96
29,50
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