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До 5 тис. євро: за що в Німеччині українцям загрожують штрафи

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 15:13
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Розповідаємо, що українцям варто знати про деякі закони в Німеччині та штрафи за їх порушення, і як цього уникнути
За деякі порушення в Німеччині штрафи сягають від 1 тис. до 5 тис. євро
За деякі порушення в Німеччині штрафи сягають від 1 тис. до 5 тис. євро / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Українці, що виїжджають до Німеччини, можуть зіштовхнутися з неочікуваними проблемами. Закони та штрафи за їх порушення у цій державі значно відрізняються від українських.

"Сьогодні" розповідають, про які правила в Німеччині варто знати, та за що можуть виписати штраф.

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Доглядайте за своїм собакою

У Німеччині є правило, згідно з яким при вигулюванні собаки ви обов'язково повинні мати з собою мішечок. У нього ви повинні збирати екскременти вашого пса. Якщо вас побачать без такого мішка, то вам загрожує штраф від 35 до 250 євро (від 1 139 грн до 8 141 грн).

Вимоги до велосипедистів у Берліні

Отже, велосипед повинен мати біле світло попереду і червоне світло позаду. За відсутність фар загрожує штраф від 20 до 35 євро (від 651 грн до 1 139 грн).

За відсутність відбивачів штраф буде 20 євро (651 грн), дзвінка – 15 євро (488 грн), а за неробочі гальма можна отримати покарання у 10 євро (325 грн).

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Також для велосипедистів є такі правила:

  • не можна їздити по тротуарах (їздити тільки по велосипедних доріжках);
  • треба використовувати сигнали руками перед поворотом;
  • проїжджаючи повз людей, що виходять з громадського транспорту, потрібно сповільнити рух та пропустити цих людей;
  • треба зупинятися на червоне світло;
  • не можна їздити, не тримаючись руками з кермо, або використовувати телефон;
  • у деяких парках є знаки, які забороняють їздити велосипедами.

Якщо порушити будь-яке з цих правил, то можна отримати від 5 до 90 євро штрафу (від 162 грн до 2 930 грн).

Штрафи за порушення ПДР

За порушення правил дорожнього руху суми штрафів бувають такі:

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  • проїзд на червоне світло – від 90 до 200 євро (від 2 930 грн до 6 512 грн);
  • порушення правил паркування – 20-60 євро (651-1 953 грн);
  • рух по зустрічному напрямку – 75-200 євро (2 442-6 512 грн);
  • рух в авто без ременя безпеки – 30-50 євро (976-1 628 грн).

За перевищення швидкості поліція може призначити штраф від 10 до 680 євро (від 325 грн до 22 142 грн). Сума залежить від того, наскільки швидкість перевищена, та від місцевості, на якій порушили ПДР.

Годувати голубів заборонено

У Німеччині заборонено годувати диких голубів на вулицях. Наприклад, у місті Кельн за таке може бути штраф до 1 000 євро (32 562 грн). У Гамбурзі сума може сягнути 5 000 євро (162 812 грн).

Водночас деяким активістам у певних містах дозволили годувати таких птахів під час карантину.

Фотографувати людей в громадських місцях дозволено, але є винятки

Фотографувати жертв ДТП, п'яних або оголених людей без їх дозволу не можна. Це показує їхню безпорадність, а таке транслювати заборонено. Також не можна знімати на камеру знаменитостей, людей вдома чи в роздягальні.

Не тільки фотографувати, а й поширювати знімки на будь-яких платформах заборонено без дозволу зображеної людини.

Якщо цих правил не дотримуватись, то вам призначать штраф. Також можуть конфіскувати камеру, вимагати збитків або ж посадити до в'язниці на термін до 2-х років.

Ще правила, про які варто знати

Якщо ви викинули недопалок з вікна авта – мусите заплатити до 50 євро (1 628 грн). До 75 євро (2 442 грн) можуть призначити за жуйку, яку ви викинули на газон чи дорогу, але не в урну. Якщо сходити в туалет туди, де його немає, також буде штраф – 60-150 євро (1 953-4 884 грн). А нещодавно у Німеччині почали штрафувати за публічне використання російського окупаційного символу "Z".

Ціни на продукти в Німеччині

"Сьогодні" вже писали про те, скільки доведеться витрачати на продукти в цій країні.

У найбільшому супермаркеті Німеччини Aldi ціни на товари такі:

  • хліб мультизерновий 500 г – 1,09 євро (35,63 грн);
  • тостовий хліб 375 г – 0,79 євро (25,83 грн);
  • молоко 3,5% 1 л – 1,39 євро (45,44 грн);
  • спагеті 500 г – 1, 19 євро (38,90 грн);
  • ціла курка 1 кг – 9,49 євро (310,23 грн).

Детальніше про ціни на інші продукти читайте в нашому матеріалі.

Також ми розповідали, за що часто штрафують водіїв у Польщі та скільки там коштують продукти.

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