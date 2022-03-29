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Скільки коштують продукти в Італії і Німеччині – ціни у Lidl та Aldi

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 17:17
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Розповідаємо, які ціни на продукти встановили найбільші супермаркети Італії та Німеччини
Скільки коштують продукти за кордоном
Скільки коштують продукти за кордоном / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Українці масово виїжджають за кордон із зони бойових дій. Найбільше людей їдуть до сусідніх європейських країн, проте багато українців приїхали і до Італії та Німеччини. Скільки їм доведеться витратити на продукти?

"Сьогодні" дізналися, які ціни у найпопулярніших супермаркетах – Lidl в Італії та Aldi в Німеччині.

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Ціни на продукти в Італії

Згідно з цінами на сайті Lidl, в Італії такі ціни на овочі:

  • картопля 1 кг за знижкою – 0,93 євро (30 грн);
  • цибуля 1 кг – 1,32 євро (43,15 грн);
  • помідори черрі 1 кг за знижкою – 3,73 євро (121,93 грн);
  • капуста 1 кг за знижкою – 0,79 євро (25,83 грн);
  • гриби 1 кг за знижкою – 2,98 євро (97,42 грн).

Пляшку кефіру (480 мл) тут можна придбати за 0,59 євро зі знижкою (19,29 грн).

Упаковку (350 гр) свинячих відбивних продають за 1,79 євро (58,52 грн). Паличка салямі (250 гр) також зі знижкою коштує 1,59 євро (51,98 грн). А банка капучино (250 гр) знову ж зі знижкою коштує 2,99 євро (97,74 грн).

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500 гр спагеті обійдеться в 1,49 євро (48,71 грн).

Ціни на продукти в Німеччині

Найбільший супермаркет Німеччини встановив такі ціни:

  • хліб мультизерновий 500 гр – 1,09 євро (35,63 грн);
  • тостовий хліб 375 гр – 0,79 євро (25,83 грн);
  • молоко 3,5% 1 л – 1,39 євро (45,44 грн);
  • спагеті 500 гр – 1, 19 євро (38,90 грн);
  • ціла курка 1 кг – 9,49 євро (310,23 грн).

У цьому супермаркеті пропонують овочеву суміш (450 гр) за 1,49 євро (48,71 грн). А от кілограм зернової кави коштує 14,49 євро (490,03 грн). 25 пакетиків зеленого чаю можна придбати за 0,85 євро (27,79 грн).

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Скільки коштують продукти в Польщі

Раніше ми писали, про середні ціни на основні продукти в популярних польських магазинах – Biedronka, Zabka та Lidl.

"Сьогодні" дізналися, скільки там коштують хліб та крупи, овочі та фрукти, м'ясо та молочна продукція. Детально читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали, що відбувається із цінами в тимчасово окупованому Криму. За розрахунками фахівців, річний приріст цін на продовольчі товари у Криму у лютому збільшився до 12,81% після 12,42% в січні. Річний приріст цін на непродовольчі товари у Криму становив 7,2% після 6,51% у січні.

Читайте і про те, що окупаційна влада вводить обмеження на відпуск товарів першої необхідності на людину в Криму.

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