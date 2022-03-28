Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Штрафи понад 200 тис. грн: за що зупиняють на польських дорогах

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 17:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, на що треба звернути увагу українським водіям у Польщі, щоб не мати проблем
Чого категорично не можна робити на польських дорогах
Чого категорично не можна робити на польських дорогах / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Польщі діють досить суворі правила дорожнього руху, а штрафи можуть сягати 30 тисяч злотих (6,5 тис. євро).

"Сьогодні" розповідають, за що часто штрафують водіїв у Польщі, щоб вам не довелося віддавати величезні гроші за штраф та мати проблеми із законом.

Реклама

Отже, штраф не менше 3 тис. злотих можна отримати, якщо не пропустити пішохода на пішохідному переході, а мінімальний штраф за перевищення швидкості більш ніж на 30 км. – 800 злотих.

Такі жорсткі правила для водіїв набрали чинності лише цього року, передає польський портал. rp.pl.

Отже, розцінки за перевищення швидкості такі:

Реклама
  • до 10 км/год – 50 зл.,
  • від 11 до 15 км/год – 100 злотих,
  • від 16 до 20 км/год – 200 злотих,
  • від 21 до 25 км/год – 300 злотих,
  • від 26 до 30 км/год – 400 злотих,
  • від 31 до 40 км/год – 800 злотих. (1600 злотих у разі повторного порушення),
  • від 41 до 50 км/год – 1000 злотих. (2 тис. злотих у разі повторного порушення),
  • від 51 до 60 км/год – 1500 злотих. (3 тис. злотих у разі повторного порушення),
  • від 61 до 70 км/год – 2000 злотих. (4 тис. злотих у разі повторного порушення),
  • 71 км/год – 2500 злотих. (5 тис. злотих у разі повторного порушення).

Штраф 1000 злотих можна отримати за неправильний обгін автомобілем, а також їзду без прав.

За зіткнення, при якому хтось отримав легкі травми штраф складе вже 1,5 тис. злотих. Таку суму доведеться заплатити за обгін на пішохідному переході.

Штрафи від 2 до 3 тисяч злотих

Такі суми можна отримати за порушення на залізничних переїздах та обгін на забороненій ділянці, якщо раніше водій вже затримувався за подібне порушення протягом двох років.

Реклама

2,5 тис. злотих складе штраф за керування транспортом у нетверезому вигляді (проте якщо алкоголю в крові буде від 0,2 до 0,5 проміле), а якщо п'яний за кермом створить загрозу безпеці на дорозі, штраф складе вже 3 тис. злотих.

Найвищі штрафи

Штрафи до 30 тисяч злотих, що становить понад 200 тис. грн та близько 6,5 тис. євро можна отримати за порушення, які розглядатимуться вже в суді. До таких порушень на дорозі належать:

  • водіння у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння,
  • якщо водій не зупиниться для перевірки на дорозі,
  • ненадання допомоги потерпілому в аварії,
  • не зазначення порушника, який керував транспортом під час скоєння порушення.

Штрафи, хоч і не такі великі, можна отримати навіть за такі дрібниці, як телефонна розмова за кермом (200 злотих), а також якщо ви забудете пристебнутись.

Не ігноруйте сигнали світлофора, оскільки за це можна отримати штраф 500 злотих.

"Сьогодні" також розповідали, як українцям влаштується на роботу Польщі і писали, як біженцям отримати від польського уряду щомісячну допомогу у розмірі 500 злотих.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Надійний тил
Допомогти Героям!
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47545.43

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3382.08

Litecoin (LTC)

132.07

Ripple (XRP)

0.88

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти