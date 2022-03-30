До 5 тыс. евро: за что в Германии украинцам грозят штрафы

Рассказываем, что украинцам следует знать о некоторых законах в Германии и штрафах за их нарушение, и как этого избежать

За некоторые нарушения в Германии штрафы составляют от 1 тыс. до 5 тыс. евро / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Украинцы, выезжающие в Германию, могут столкнуться с неожиданными проблемами. Законы и штрафы за их нарушение в этом государстве значительно отличаются от украинских.

"Сегодня" рассказывают, о каких правилах в Германии следует знать, и за что могут выписать штраф.

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Ухаживайте за своей собакой

В Германии есть правило, согласно которому при выгуливании собаки вы обязательно должны иметь с собой мешочек. У него вы должны собирать экскременты вашего пса. Если вас увидят без такого мешка, то вам грозит штраф от 35 до 250 евро (от 1 139 грн до 8 141 грн).

Требования к велосипедистам в Берлине

И так, велосипед должен иметь белый свет спереди и красный свет сзади. За отсутствие фар угрожает штраф от 20 до 35 евро (от 651 грн до 1 139 грн).

За отсутствие отражателей штраф будет 20 евро (651 грн), звонка – 15 евро (488 грн), а за нерабочие тормоза можно получить наказание в 10 евро (325 грн).

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Также для велосипедистов есть такие правила:

нельзя ездить по тротуарам (ездить только по велосипедным дорожкам);

нужно использовать сигналы руками перед поворотом;

проезжая мимо людей, которые выходят из общественного транспорта, следует замедлить движение и пропустить этих людей;

нужно останавливаться на красный свет;

нельзя ездить, не держась руками за руль, или использовать телефон;

в некоторых парках есть знаки, запрещающие ездить на велосипедах.

Если нарушить любое из этих правил, то можно получить от 5 до 90 евро штрафа (от 162 грн до 2 930 грн).

Штрафы за нарушение ПДД

За нарушение ПДД суммы штрафов бывают такие:

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проезд на красный свет – от 90 до 200 евро (от 2 930 грн до 6 512 грн);

нарушение правил парковки – 20-60 евро (651-1 953 грн);

движение по встречному направлению – 75-200 евро (2 442-6 512 грн);

движение в авто без ремня безопасности – 30-50 евро (976-1 628 грн).

При превышении скорости полиция может назначить штраф от 10 до 680 евро (от 325 грн до 22 142 грн). Сумма зависит от того, насколько скорость превышена и от местности, на которой нарушили ПДД.

Кормить голубей запрещено

В Германии запрещено кормить диких голубей на улицах. Например, в городе Кельн за такое может быть штраф до 1000 евро (32 562 грн). В Гамбурге сумма может достичь 5 000 евро (162 812 грн).

В то же время, некоторым активистам в определенных городах разрешили кормить таких птиц во время карантина.

Фотографировать людей в общественных местах можно, но есть исключения

Фотографировать жертв ДТП, пьяных или обнаженных людей без их разрешения нельзя. Это показывает их беспомощность, а это транслировать запрещено. Также нельзя снимать на камеру знаменитостей, людей дома или в раздевалке.

Не только фотографировать, но и распространять снимки на любых платформах запрещено без разрешения изображенного человека.

Если эти правила не соблюдаются, то вам назначат штраф. Также могут конфисковать камеру, требовать ущерба или же посадить в тюрьму на срок до 2-х лет.

Еще правила, о которых следует знать

Если вы выбросили окурок из окна автомобиля – нужно заплатить до 50 евро (1 628 грн). До 75 евро (2 442 грн) могут назначить за жвачку, которую вы выбросили на газон или дорогу, но не в урну. Если сходить в туалет туда, где его нет, тоже будет штраф – 60-150 евро (1 953-4 884 грн). А недавно в Германии начали штрафовать за публичное использование российского оккупационного символа "Z".

Цены на продукты в Германии

Сегодня уже писали о том, сколько придется тратить на продукты в этой стране.

В крупнейшем супермаркете Германии Aldi цены на товары таковы:

хлеб мультизерновой 500 г – 1,09 евро (35,63 грн);

тостовый хлеб 375 г – 0,79 евро (25,83 грн);

молоко 3,5% 1 л – 1,39 евро (45,44 грн);

спагетти 500 г – 1,19 евро (38,90 грн);

целая курица 1 кг – 9,49 евро (310,23 грн).

Подробнее о ценах на другие продукты читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, за что часто штрафуют водителей в Польше и сколько там стоят продукты.