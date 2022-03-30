До 5 тыс. евро: за что в Германии украинцам грозят штрафы

Украинцы, выезжающие в Германию, могут столкнуться с неожиданными проблемами. Законы и штрафы за их нарушение в этом государстве значительно отличаются от украинских.
"Сегодня" рассказывают, о каких правилах в Германии следует знать, и за что могут выписать штраф.
Ухаживайте за своей собакой
В Германии есть правило, согласно которому при выгуливании собаки вы обязательно должны иметь с собой мешочек. У него вы должны собирать экскременты вашего пса. Если вас увидят без такого мешка, то вам грозит штраф от 35 до 250 евро (от 1 139 грн до 8 141 грн).
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Требования к велосипедистам в Берлине
И так, велосипед должен иметь белый свет спереди и красный свет сзади. За отсутствие фар угрожает штраф от 20 до 35 евро (от 651 грн до 1 139 грн).
За отсутствие отражателей штраф будет 20 евро (651 грн), звонка – 15 евро (488 грн), а за нерабочие тормоза можно получить наказание в 10 евро (325 грн).
Также для велосипедистов есть такие правила:
- нельзя ездить по тротуарам (ездить только по велосипедным дорожкам);
- нужно использовать сигналы руками перед поворотом;
- проезжая мимо людей, которые выходят из общественного транспорта, следует замедлить движение и пропустить этих людей;
- нужно останавливаться на красный свет;
- нельзя ездить, не держась руками за руль, или использовать телефон;
- в некоторых парках есть знаки, запрещающие ездить на велосипедах.
Если нарушить любое из этих правил, то можно получить от 5 до 90 евро штрафа (от 162 грн до 2 930 грн).
Штрафы за нарушение ПДД
За нарушение ПДД суммы штрафов бывают такие:
- проезд на красный свет – от 90 до 200 евро (от 2 930 грн до 6 512 грн);
- нарушение правил парковки – 20-60 евро (651-1 953 грн);
- движение по встречному направлению – 75-200 евро (2 442-6 512 грн);
- движение в авто без ремня безопасности – 30-50 евро (976-1 628 грн).
При превышении скорости полиция может назначить штраф от 10 до 680 евро (от 325 грн до 22 142 грн). Сумма зависит от того, насколько скорость превышена и от местности, на которой нарушили ПДД.
Кормить голубей запрещено
В Германии запрещено кормить диких голубей на улицах. Например, в городе Кельн за такое может быть штраф до 1000 евро (32 562 грн). В Гамбурге сумма может достичь 5 000 евро (162 812 грн).
В то же время, некоторым активистам в определенных городах разрешили кормить таких птиц во время карантина.
Фотографировать людей в общественных местах можно, но есть исключения
Фотографировать жертв ДТП, пьяных или обнаженных людей без их разрешения нельзя. Это показывает их беспомощность, а это транслировать запрещено. Также нельзя снимать на камеру знаменитостей, людей дома или в раздевалке.
Не только фотографировать, но и распространять снимки на любых платформах запрещено без разрешения изображенного человека.
Если эти правила не соблюдаются, то вам назначат штраф. Также могут конфисковать камеру, требовать ущерба или же посадить в тюрьму на срок до 2-х лет.
Еще правила, о которых следует знать
Если вы выбросили окурок из окна автомобиля – нужно заплатить до 50 евро (1 628 грн). До 75 евро (2 442 грн) могут назначить за жвачку, которую вы выбросили на газон или дорогу, но не в урну. Если сходить в туалет туда, где его нет, тоже будет штраф – 60-150 евро (1 953-4 884 грн). А недавно в Германии начали штрафовать за публичное использование российского оккупационного символа "Z".
Цены на продукты в Германии
Сегодня уже писали о том, сколько придется тратить на продукты в этой стране.
В крупнейшем супермаркете Германии Aldi цены на товары таковы:
- хлеб мультизерновой 500 г – 1,09 евро (35,63 грн);
- тостовый хлеб 375 г – 0,79 евро (25,83 грн);
- молоко 3,5% 1 л – 1,39 евро (45,44 грн);
- спагетти 500 г – 1,19 евро (38,90 грн);
- целая курица 1 кг – 9,49 евро (310,23 грн).
Подробнее о ценах на другие продукты читайте в нашем материале.
Также мы рассказывали, за что часто штрафуют водителей в Польше и сколько там стоят продукты.