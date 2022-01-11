Для українців подорожчав інтернет: скільки доведеться платити

З початку 2022 року в Україні подорожчав інтернет на ціни вплинуло зростання мінімальної зарплати, високі ціни на електроенергію та підвищення вартості матеріалів для модернізації мереж.
Про це повідомляє "Finance.ua".
Провайдери планують підняти тариф 100 Мбіт/с до 300 грн на місяць. А у великих містах, де багато провайдерів та велика конкуренція, зростання може бути незначним.
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Член правління Інтернету Асоціації України Олександр Арутюнян заявив, що на вартість інтернету впливає і ціна доступу до кабельної каналізації "Укртелекому". В асоціації вважають, що останнє підвищення тарифу "Укртелекому" є економічно необґрунтованим.
На тарифи впливають ціни на матеріали для мереж провайдерів. Оскільки ще наприкінці жовтня Окружний адміністративний суд Києва дозволив зростання цін на кабель на 20%. Тільки через це багато провайдерів змушені підвищити платню за інтернет.
Також, HD та 4К потрібно постійно модернізувати. Оскільки багато провайдерів довгий час не підвищували тарифи та регулярно влаштовували акції з пільговими умовами – надавати послугу за нинішніми тарифами стає невигідно.
Який тариф на електроенергію?
1 жовтня 2021 року Кабмін "заморозив" тариф на електроенергію для українців. З цього моменту встановлено такі ціни:
- для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год, – 1,44 грн за 1 кВт*год;
- для тих, хто споживає понад 250 кВт*год. на місяць, – 1,68 грн. за 1 кВт*год.
Такі тарифи пообіцяли залишити незмінними до квітня 2022 року, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що до кінця опалювального сезону не зміняться тарифи на газ.
Раніше ми повідомляли, що найдорожчий інтернет в Ефіопії – коштує 307,84 фунта стерлінгів на місяць (приблизно 10,9 тис. грн).
Нагадаємо, що "Укртелеком" за підтримки Iskratel інвестує 12 млн євро у програму розширення мережі оптичного інтернету.