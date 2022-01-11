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Для украинцев подорожал интернет: сколько придется платить

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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11 января, 19:52
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В крупных городах, где много провайдеров и большая конкуренция, рост может быть незначительным
На тарифы влияют и цены на материалы для сетей провайдеров
На тарифы влияют и цены на материалы для сетей провайдеров / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала 2022 года в Украине подорожал интернет, на цены повлиял рост минимальной зарплаты, высокие цены на электроэнергию и повышение стоимости материалов для модернизации сетей.

Об этом сообщает "Finance.ua".

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Провайдеры планируют поднять тариф в 100 Мбит/с до 300 грн в месяц. А в крупных городах, где много провайдеров и большая конкуренция, рост может быть незначительным.

Член правления Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян заявил, что на стоимость интернета влияет и цена доступа к кабельной канализации "Укртелекома". В асоциации считают, что последнее повышение тарифа "Укртелекома" экономически необоснованно.

На тарифы влияют и цены на материалы для сетей провайдеров. Поскольку еще в конце октября Окружной административный суд Киева разрешил рост цен на кабель на 20%. Только из-за этого многие провайдеры вынуждены повысить плату за интернет.

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Также, HD и 4К нужно постоянно модернизировать. Поскольку многие провайдеры долгое время не повышали тарифы и регулярно устраивали акции с льготными условиями – предоставлять услугу по нынешним тарифам становится невыгодно.

Какой тариф на электроэнергию?

1 октября 2021 года Кабмин "заморозил" тариф на электроэнергию для украинцев. С этого момента установлены следующие цены:

  • для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, – 1,44 грн за 1 кВт*ч;
  • для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч. на месяц, – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Такие тарифы пообещали оставить неизменными до апреля 2022 года, а премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что до конца отопительного сезона не изменятся и тарифы на газ.

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Ранее мы сообщали, что самый дорогой интернет в Эфиопии – обходится в 307,84 фунта стерлингов в месяц (примерно 10,9 тыс. грн).

Напомним, что "Укртелеком" при поддержке Iskratel инвестирует 12 млн евро в программу по расширению сети оптического интернета.

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