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"Дію" планують серйозно оновити: якими будуть нові послуги

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 квітня, 18:16
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Розповідаємо, які популярні сервіси вже працюють у Дії і що нового з'явиться на сервісі
У Дії будуть нові поновлення
У Дії будуть нові поновлення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Портал "Дія" з перших годин повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінила правила користування та закрила деякі послуги, щоб убезпечити користувачів. Нині ці послуги знову стають доступними і навіть з'являються нові корисні функції.

Про це розповів в інтерв'ю виданню РБК-Україна Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, нині фахівці розвивають та вдосконалюють послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): набуття статусу та виплат.

"Плануємо ще деякі нові соціальні послуги та фінтех-продукти. Наша мета незмінна – відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі, зробити їх онлайн", – розповів він.

Він зазначив, що сервіс тепер займається тими проєктами, які давно відомі українцям.

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"Наприклад, наразі хочемо перенести "єМалятко" в мобільний додаток "Дія", щоб людина, коли народилася дитина, могла її зареєструвати з власного смартфона. Хочемо комплекс послуг для ФОП також зробити доступним на смартфоні, а не тільки на порталі", – додав Федоров.

Втім, Михайло Федеров розповів, що незабаром закохані українці зможуть за допомогою "Дії" укладати шлюб.

"Ми поки що зробили на порталі можливість подати документи онлайн. Але думаю, що ми змінимо філософію цієї послуги, щоб можна було на смартфоні не просто подати документи, а й зареєструвати шлюб", – сказав він.

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Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Раніше ми вже писали, що подати заявку може будь-який українець через додаток, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

  • приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);
  • квартира;
  • інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку).

А щоб подати заявку, потрібно:

  • зайти в "Дію", натиснути на "Послуги", а потім на "Пошкоджене майно";
  • заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Нагадаємо, редакція "Сегодня" вже розповідала, хто із переселенців має право на виплату 33 тис. грн. Про те, як захиститися від зловмисників, які навіть під час війни зовсім не проти забрати гроші українців, читайте тут.

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