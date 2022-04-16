"Дія" знову оновилась – чим тепер можуть користуватися українці

Державні реєстри в Україні з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації вимкнули. Це було зроблено задля безпеки громадян. Деякі з них починають відновлювати роботу, тому "Дія" також відкриває доступ до закритих раніше можливостей.
Про це повідомили у пресслужбі "Дії".
Що тепер доступно
Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив роботу. Тому "Дія" знову відкрила доступ до цифрових документів, зокрема посвідчення водія та техпаспорту.
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Щоб документи відображались у застосунку, робити нічого не потрібно. Вони автоматично підтягнуться в "Дію" після авторизації.
"Нагадаємо, що і посвідчення водія, і техпаспорт у Дії мають таку саму юридичну силу, як і пластикові аналоги. Наприклад, поліція не має права просити у вас оригінал документа, якщо ви маєте цифровий у застосунку", – йдеться у повідомленні пресслужби.
Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно
Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:
- приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);
- квартира;
- інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).
А щоб подати заявку, треба:
- зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
- заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Ми також розповідали, що "Дія" повернула можливість внести зміни або закрити ФОП.
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