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"Дія" знову оновилась – чим тепер можуть користуватися українці

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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16 квітня, 13:05
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Розповідаємо, яка послуга, яку скасували через воєнний стан, знову доступна українцям у застосунку
У "Дії" знову можна користуватися деякими цифровими документами
У "Дії" знову можна користуватися деякими цифровими документами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Державні реєстри в Україні з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації вимкнули. Це було зроблено задля безпеки громадян. Деякі з них починають відновлювати роботу, тому "Дія" також відкриває доступ до закритих раніше можливостей.

Про це повідомили у пресслужбі "Дії".

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Що тепер доступно

Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив роботу. Тому "Дія" знову відкрила доступ до цифрових документів, зокрема посвідчення водія та техпаспорту.

Щоб документи відображались у застосунку, робити нічого не потрібно. Вони автоматично підтягнуться в "Дію" після авторизації.

"Нагадаємо, що і посвідчення водія, і техпаспорт у Дії мають таку саму юридичну силу, як і пластикові аналоги. Наприклад, поліція не має права просити у вас оригінал документа, якщо ви маєте цифровий у застосунку", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

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  • приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);
  • квартира;
  • інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

А щоб подати заявку, треба:

  • зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
  • заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Ми також розповідали, що "Дія" повернула можливість внести зміни або закрити ФОП.

Читайте і про те, що зловмисники продовжують вигадувати все нові способи, щоб виманити персональні дані й гроші з рахунків українців, і як захиститися від небезпеки.

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