"Дію" планируют серьезно обновить: какими будут новые услуги

Рассказываем, какие популярные сервисы уже работают в Дії, и что нового появится на сервисе

В Дії будут новые обновления / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Портал "Дія" с первых часлов полномасштабного вторжение России в Украину изменила правила пользования и закрыла некоторые услуги, чтобы обезопасить пользователей. Сейчас эти услуги снова становятся доступными, а также появляются новые полезные функции.

Об этом рассказал в интервью изданию РБК-Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реклама

По его словам, сейчас специалисты что сейчас развивают и совершенствуют услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): получение статуса и выплат.

"Планируем еще некоторые новые социальные услуги и финтех-продукты. Наша цель неизменна – отцифровать все услуги, которые есть в нашем государстве, сделать их онлайн", – рассказал он.

Он отметил, что сервис сейчас занимается теми проектами, которые давно известны украинцам.

Реклама

"Например, сейчас хотим перенести "єМалятко" в мобильное приложение "Дія", чтобы человек, когда родился ребенок, мог его зарегистрировать с собственного смартфона. Хотим комплекс услуг для ФЛП также сделать доступным на смартфоне, а не только на портале", — добавил Федоров.

Впрочем, Михаил Федеров рассказал, что в скором времени влюбленные украинцы смогут с помощью "Дії" заключать брак.

"Мы пока сделали на портале возможность подать документы онлайн. Но думаю, что мы изменим философию этой услуги, чтобы можно было на смартфоне не просто подать документы, но и зарегистрировать брак", — сказал он.

Реклама

Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество

Ранее мы уже писали, что подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:

частный дом (усадебный, дачный или садовый);

квартира;

другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

А чтобы подать заявку, нужно:

зайти в "Дію", нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";

заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Напомним, редакция "Сегодня" уже рассказывала, кто из переселенцев имеет право на выплату 33 тыс. грн. О том, как защититься от злоумышленников, которые даже во время войны совсем не против забрать деньги украинцев, читайет здесь.