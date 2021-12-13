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"Дія" анонсувала нову послугу: які документи можна подати онлайн

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 14:11
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Незабаром у "Дії" з'явиться нова послуга, яка полегшить роботу працівників служб у справах дітей та зменшить корупцію
"Дія" анонсувала нову послугу - кому вона буде корисна
"Дія" анонсувала нову послугу - кому вона буде корисна / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром, через мобільний застосунок "Дія" можна буде стати кандидатом в усиновлювачі дитини. Наразі функція перебуває у стані розробки.

Про нововведення повідомляє прес-служба "Дії" у Telegram.

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Зазначається, що проект розробляється спільно з Міністерством соціальної політики, оскільки для усиновлення дитини, сьогодні потрібно пройти довготривалий бюрократичний процес.

"Потрібно зібрати багато паперових документів та довідок, відвідати службу у справах дітей, відстояти кілька черг та чекати на результат", – пояснюють у прес-службі.

Нова послуга має полегшити процес збору та подачі документів, а також прискорить перевірку цих документів працівниками служб у справах дітей. Ще однією перевагою є мінімізація корупційної складової.

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У прес-службі "Дії" порадили стежити за оновленням, щоб не пропустити запуск нової послуги.

"Тисяча Зеленського" через "Дію"

Вже з 19 грудня через онлайн-портал "Дія" можна буде отримати виплату 1000 грн тим, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

Для того, щоб її отримати, потрібно виконати декілька умов:

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  • потрібно мати COVID-сертифікат про дві дози вакцини, обов’язково в застосунку "Дія".
  • бути громадянином України;
  • досягти повноліття;
  • мати спеціальну віртуальну картку для отримання виплат, яку потрібно відкрити в "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.

Детальну інструкцію, як отримати таку картку і виплати на неї, "Сьогодні" створили для вас раніше, а також написали, що у "Дії" з’явилась ще одна довідка для пенсіонерів.

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