В "Дії" появилась новая услуга – что можно узнать за пару кликов

В государственном мобильном приложении "Дія" теперь можно получить справку на недвижимое имущество всего за пару кликов.
Об этом на официальном сайте портала сообщили 1 декабря.
Отмечается, что эта справка необходима для проверки прав на жилье или земельный участок, а также их владельцев и совладельцев.
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Проверить можно и наличие жилья в нужных вам реестрах и установку обременений к нему.
В справке из "Дії" будет информация из следующих четырех реестров:
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- Реестр прав собственности на недвижимое имущество;
- Государственный реестр ипотек;
- Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.
Перед этим нововведением бесплатный предварительный поиск можно было осуществить только по двум критериям, а теперь – по пяти.
Новые услуги в "Дії"
С 1 декабря в приложении появилась еще одна функция – получение документа о градостроительных условиях и ограничениях, необходимых для разрешения на строительство.
В электронном документе будет содержаться информация об отступлениях зданий от других зданий и красных линий, возможной этажности и плотности застройки.
О том, как получить документ – смотрите в нашем материале.
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