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1000 грн за вакцинацию: как получить "тысячу Зеленского" через "Дію" – инструкция

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 12:08
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Около полутора миллионов украинцев уже записались на бета-тестирование в "Дії"
В "Дії" появилось бета-тестирование для получения тысячи Зеленского
В "Дії" появилось бета-тестирование для получения тысячи Зеленского / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 13 декабря в "Дії" стартует бета-тестирование услуги для получения "тысячи за вакцинацию". Уже 1 348 137 пользователей воспользовались этим.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Для того чтобы также принять участие, нужно обновить приложение "Дія" и записаться на тестирование.

Как получить деньги?

  • В "Дії" нужно перейти к услуге "єПідтримка";

  • пройти проверку на соответствие указанным критериям;

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  • открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Какие банки выдают?

На этом этапе 6 банков выдают виртуальные карты для выдачи денег вакцинированным по программе "єПідтримка".

Карты выдают:

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  • А-банк;
  • Monobank;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Альфа Банк;
  • Ощадбанк.

Федоров отметил, что 13 декабря ожидается подключение еще как минимум одного крупного банка.

"Этот проект – это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства", – сказал министр.

На что можно потратить?

  • Купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

  • сходить в кинотеатр, театр, музей, концертный зал;

  • купить билеты для путешествий по Украине (авиа- и железнодорожные рейсы).

"Тысяча Зеленского"

Украинцы, которые вакцинировались двумя дозами смогут получить от государства 1000 грн. Деньги будут выделены из общего фонда государственного бюджета. Соответствующий закон был подписан 8 декабря, с госбюджета выделили 8 миллиардов гривен на выплаты в рамках программы "єПідтримка".

Ранее мы сообщали, что на руки деньги украинцы не получат. Они поступят в качестве депозита и их можно будет потратить исключительно на определенные сферы услуг.

Также мы рассказывали, как получить тысячу за вакцинацию от коронавируса и в мобильном банке Приват24. Сделать это могут те, у кого есть "зеленый" COVID-сертификат.

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