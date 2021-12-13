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"Дія" анонсировала новую услугу: какие документы можно подать онлайн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 14:11
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Скоро в "Дії" появится новая услуга, которая облегчит работу сотрудников служб по делам детей и уменьшит коррупцию
"Дія” анонсировала новую услугу - кому она будет полезна
"Дія” анонсировала новую услугу - кому она будет полезна / Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре, через мобильное приложение "Дія" можно будет стать кандидатом в усыновители ребенка. В настоящее время функция находится в состоянии разработки.

О нововведениях сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

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Отмечается, что проект разрабатывается совместно с Министерством социальной политики, так как для усыновления ребенка сегодня нужно пройти длительный бюрократический процесс.

"Нужно собрать много бумажных документов и справок, посетить службу по делам детей, отстоять пару очередей и ждать результата", – объясняют в пресс-службе.

Новая услуга должна облегчить процесс сбора и подачи документов, а также ускорит проверку этих документов работниками служб по делам детей. Еще одним преимуществом является минимизация коррупционной составляющей.

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В пресс-службе "Дії" посоветовали следить за обновлением, чтобы не пропустить запуск новой услуги.

"Тысяча Зеленского" через "Дію"

Уже с 19 декабря через онлайн-портал "Дія" можно будет получить выплату 1000 грн тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Для того чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий:

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  • нужно иметь COVID-сертификат о двух дозах вакцины, обязательно в приложении "Дія".
  • быть гражданином Украины;
  • достичь совершеннолетия;
  • иметь специальную виртуальную карточку для получения выплат, которую нужно открыть в "єПідтримці" в одном из банков-партнеров.

Подробная инструкция, как получить такую карту и выплаты на нее, "Сегодня" создали для вас раньше, а также написали, что в "Дії" появилась еще одна справка для пенсионеров.

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