Дефолт дедалі ближче? США заборонили РФ сплачувати борги "замороженими" резервами

Над Росією знову згущуються хмари. Країні загрожує дефолт через нові санкції США

Росія котиться до дефолту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки запроваджують чергові санкції проти Росії за вторгнення до України. Цього разу Америка заборонила виплати доларових зобов'язань з рахунків російського уряду в американських банках.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Тепер Росія, яка під гнітом санкцій і надалі намагається шантажувати Європу, змушуючи купувати за рублі газ, має всього три виходи із ситуації після чергового удару США:

погасити борги за допомогою доларових резервів, які зберігаються у РФ;

використати валютну виручку для обслуговування своїх зобов'язань;

дефолт.

Зазначимо, що ще 28 лютого США запровадили санкції проти російських золотовалютних резервів. До 25 травня ще діють винятки, завдяки яким іноземні інвестори могли отримати платежі з російського боргу в іноземній валюті.

Таким чином РФ 17 березня змогла виплатити купон з євробондів на суму 117 млн доларів, а потім платила ще близько чотирьох разів, погашаючи зовнішні борги.

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Чекаємо на дефолт?

Росії поки що вдається триматися на плаву незважаючи на санкції Заходу. Просто тому, що країні-агресорці дозволили платити борги за арештованими рахунками до 25 травня, але вже за два дні Росії потрібно буде зробити чергову виплату.

"Росія може бути змушена зробити платежі в рублях та на банківські рахунки в Росії, що, як стверджує міністерство фінансів, буде альтернативним варіантом. Однак це буде дефолт", – розповідали раніше журналісти видання Reuters.

А причина полягає у тому, що юридичні умови вимагають виплати в доларах. Крім того, є варіант, що Росія не здійснить платежі, а це також означатиме дефолт.

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