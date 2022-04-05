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Дефолт все ближе? США запретили РФ оплачивать долги "замороженными" резервами

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 13:26
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Над Россией снова сгущаются тучи. Стране грозит дефолт из-за новых санкций США
Россия катится к дефолту
Россия катится к дефолту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки вводят очередные санкции против России за вторжение в Украину. В этот раз Америка запретила выплаты долларовых обязательств со счетов российского правительства в американских банках.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Теперь у России, которая под гнетом санкций и дальше пытается шантажировать Европу, заставляя покупать за рубли газ, есть всего три выхода из ситуации после очередного удара США:

  • погасить долги за счет долларовых резервов, которые хранятся на территории РФ;
  • использовать валютную выручку для обслуживания своих обязательств;
  • дефолт.

Отметим, что еще 28 февраля США США ввели санкции против российских золотовалютных резервов. До 25 мая действуют исключения, благодаря которым иностраннын инвесторы могли получить платежи по российскому долгу в иностранной валюте.

Таким образом РФ 17 марта смогла выплатить купон по евробондам на сумму 117 млн долларов, а потом платила еще около четырых раз, погашая внешние долги.

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Ждем дефолта?

России пока еще удается держаться на плаву не смотря на санкции Запада. Просто потому, что стране-агрессору разрешили платить долги по арестованным счетам.Такая возможность у РФ будет до 25 мая, но уже через два дня России нужно будет произвести очередную выплату.

"Россия может быть вынуждена совершить платежи в рублях и на банковские счета в России, что, как утверждает министерство финансов, будет альтернативным вариантом. Однако это будет дефолтом", – рассказывали ранее журналисты издания Reuters.

А причина состоит в том, что юридические условия требуют осуществить выплаты в долларах. Кроме того, есть вариант, что Россия не осуществит платежи, а это тоже будет означать дефолт.

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Раньше мы рассказывали, какие компании отказываются работать в РФ, а также какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны.

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Кто больше всего пополняет бюджет РФ
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Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
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