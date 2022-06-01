Дефіцит гречки не триватиме довго? Чи вистачить урожаю для всіх українців

Українці активно скуповували гречку ще до початку війни, а після 24 лютого попит спричинив нестачу продукції

Українці можуть бути спокійні за наявність гречки в магазинах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нестача гречаної крупи на полицях супермаркетів є наслідком підвищеного попиту, і з новим урожаєм Україна зможе себе забезпечити цим продуктом.

У цьому переконана аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

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За її словами, у 2021 році 83% від усього обсягу споживання гречки забезпечив український урожай – це 106 000 тонн. Ще 22 000 тонн в країну імпортували.

Оскільки гречка популярна здебільшого в країнах, що колись входили до СРСР, експортерами є традиційно саме вони. Україна найбільше круп купувала в Росії, але щороку обсяги зменшувалися.

Ще одним великим продавцем гречки є Казахстан. Частково цей вид продукції споживають і в Китаї, відповідно, за потреби, гречку можна купити там.

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"Швидше за все, Україна зможе себе забезпечити самостійно. Станом на 26 травня вже засіяно 57 700 га гречки – це 70% посівних площ 2021 року", – зауважила Світлана Литвин.

Вона додала, що посівна ще триває, тож можна сподіватися на більші цифри. Окрім цього, темпи сівби у 2022 році також вищі, якщо порівнювати з попереднім роком.

Яких продуктів поменшає?

Російські окупанти тимчасово захопили Херсонську область, де українські фермери вирощували чималий перелік популярних продуктів. Відтак споживачі можуть залишитися без низки овочів, які нелегально вивозять до Криму та продають за безцінь.

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За інформацією місцевих видань, через неможливість продати овочі у Херсонській області, ціни на них впали до небувалих значень. Зафіксували такі розцінки:

молода капуста продавалася по 10 грн ;

; редиска по 3 грн ;

; огірки по 10 грн за кілограм.

Це у 3-7 разів дешевше, ніж на підконтрольних Україні територіях. Збільшити виробництво херсонських культур намагаються зараз фермери із західних областей, насамперед йдеться про томати, перець, баклажани та цибулю.

Найімовірніше, цього сезону доведеться закуповувати більше імпортної продукції, що відразу ж позначиться на цінах, такі овочі будуть щонайменше вдвічі дорожчі. Також влітку українці можуть залишитися без кавунів та динь, які традиційно вирощуються у Херсонській області.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з дефіцитом солі в Україні та яку ще продукцію загарбники з РФ конфіскують в українських аграріїв.