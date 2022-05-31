Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Дефіцит овочів в Україні: які продукти можуть зникнути з полиць супермаркетів

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 травня, 17:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Навіть влада визнає, що цього року українці залишаться без деяких ранніх овочів
Розповідаємо, яких овочів може не вистачати
Розповідаємо, яких овочів може не вистачати / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна Росії в Україні позначилася на меню українців: частина продуктів просто зникає з полиць. Від торішніх дуже відрізняються ціни і на ранні овочі. Причому вартість продукції на окупованих та підконтрольних територіях можуть відрізнятись у десятки разів.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що буде на полицях магазинів і на ринках цього року.

Реклама

Урожай за лінією фронту

У минулі роки наприкінці травня на прилавках з'являлися овочі раннього врожаю, а ціни на них значно знижувалися. Але цього року ситуація інакша: ранніх овочів мало, і вони дорогі.

Пояснюють це тим, що більшість продукції раннього врожаю вирощувалася в Херсонській та Запорізькій областях. Наразі більша частина цих територій перебуває під окупацією, тому постачити продукцію на підконтрольну територію неможливо.

"Є напруга з ранньою овочевою групою, зокрема, це молода цибуля, морква, буряк, адже овочі саме ранньої групи вирощували в Херсонській та Запорізькій областях", – заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Чиновник каже, що в Україні, однак, не чекають на дефіцит базових продуктів. Коли овочі дозріють на підконтрольних територіях, вони з'являться на прилавках.

Реклама

За словами заступника міністра, фермери засіяли буряком більші площі, ніж зазвичай. Не повинно бути проблем ні з соняшником, ні з картоплею.

Що в теплицях

З тепличними овочами картина дуже схожа на ту, що і з ранніми овочами. Багато підприємств, що залишилися на окупованих територіях, зібрали врожай, але не можуть його реалізувати.

Фахівці компанії Esast-Fruit кажуть, що минулого року, наприкінці травня, оптові ціни на тепличні огірки в Україні не перевищували 10-16 грн/кг, а тепер вони коштують від 45 до 70 грн/кг.

Реклама

Причому на окупованих територіях своєї продукції виробники не можуть продати навіть по 2-3 грн/кг. Тому що немає гарантій, що продавці зможуть реалізувати всі наявні обсяги огірка.

А на підході й тепличні помідори. Якщо ці області не буде звільнено, то й помідори залишаться гнити. Водночас українцям доведеться чекати, коли дозріє врожай на ґрунті. Це відбувається вже ближче до липня.

Замінити українську продукцію постачанням імпортних овочів із тієї ж Туреччини досить складно. Річ у тому, що раніше постачання проходило морем. Сьогодні вся логістика здійснюється автотранспортом, що сильно збільшує час та вартість доставляння такої продукції.

Готуйте гаманці

Загалом, подорожчання овочів дуже нерівномірне. Наприклад, ціна на т. зв. борщовий набір за три місяці війни зросла лише на 7%. Тобто овочі старого врожаю майже не дорожчали.

Тому сумарне подорожчання продуктів буде, але не таке сильне, як на ранні овочі.

"Україну очікує подорожчання овочів на 10-15%, порівняно з минулим роком", – заявила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

За її словами, цінам не дозволять стрибнути селяни, які вирощують овочі на своїх присадибних ділянках. Вони допоможуть надолужити брак постачання з окупованих територій.

"Для українського ринку характерна висока частка виробництва овочів та фруктів на присадибних ділянках, тож завдяки цьому зростання цін не буде таким відчутним, бо не очікується великого дефіциту. Винятком можуть стати лише деякі категорії овочів, наприклад солодкий перець чи баштанні культури, які не вдасться замінити, вирощуючи в інших регіонах України", – каже Світлана Литвин.

Також експертка каже, що овочі, які надходять з українських тепличних господарств на підконтрольних територіях, також здорожчали через зростання вартості енергоносіїв.

"Коли почнуться овочі відкритого ґрунту, ціни стануть знижуватися. Порівняно з минулим роком, ми відчуємо зростання рівня цін на 10-15%", – прогнозує Світлана Литвин.

Раніше ми писали про те, коли на заправках може з'явитись бензин. Яким буде курс долара найближчим часом, читайте тут.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,50 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31346.8

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1942.31

Litecoin (LTC)

67.34

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти