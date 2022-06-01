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Дефицит гречки не продлится долго? Хватит ли урожая для всех украинцев

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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1 июня, 20:09
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Украинцы активно скупали гречку еще до начала войны, а после 24 февраля спрос вызвал недостаток продукции
Украинцы могут быть спокойны за наличие гречки в магазинах
Украинцы могут быть спокойны за наличие гречки в магазинах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нехватка гречневой крупы на полках супермаркетов является следствием повышенного спроса и с новым урожаем Украина сможет себя обеспечить этим продуктом.

В этом убеждена аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

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По ее словам, в 2021 году 83% от всего объема потребления гречки обеспечил украинский урожай – это 106 000 тонн. Еще 22 тысячи тонн в страну импортировали.

Поскольку гречка популярна в большинстве своем в странах, когда-то входивших в СССР, экспортерами являются традиционно именно они. Украина больше всего круп покупала в России, но ежегодно объемы уменьшались.

Еще одним крупным продавцом гречки является Казахстан. Частично этот вид продукции потребляют и в Китае, соответственно, при необходимости гречку можно купить там.

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"Скорее всего, Украина сможет себя обеспечить самостоятельно. По состоянию на 26 мая уже засеяно 57 700 га гречки – это 70% посевных площадей 2021 года", – отметила Светлана Литвин.

Она добавила, что посевная еще продолжается, так что можно надеяться на большие цифры. Кроме того, темпы посева в 2022 году также выше, если сравнивать с предыдущим годом.

Каких продуктов станет меньше?

Российские оккупанты временно захватили Херсонскую область, где украинские фермеры выращивали немалый список популярных продуктов. Следовательно, потребители могут остаться без ряда овощей, которые нелегально вывозят в Крым и продают по дешевке.

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По информации местных изданий, из-за невозможности продать овощи в Херсонской области, цены на них упали до небывалых значений. Зафиксировали следующие расценки:

  • молодая капуста продавалась по 10 грн;
  • редис по 3 грн;
  • огурцы по 10 грн за килограмм.

Это в 3-7 раз дешевле, чем на подконтрольных Украине территориях. Увеличить производство херсонских культур пытаются сейчас фермеры из западных областей, прежде всего речь идет о томатах, перце, баклажанах и луке.

Скорее всего, в этом сезоне придется закупать больше импортной продукции, что сразу же отразится на ценах, такие овощи будут, по меньшей мере, вдвое дороже. Также летом украинцы могут остаться без арбузов и дынь, традиционно выращиваемых в Херсонской области.

"Сегодня" раньше писали, что будет с дефицитом соли в Украине и какую еще продукцию захватчики из РФ конфискуют у украинских аграриев.

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