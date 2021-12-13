Навіть, якщо подарунок від батьків: українців змусять платити податки за старі квартири

Податківці зможуть контролювати не лише доходи українців, а й їх витрати

Мінфін готує законопроєкт про податки / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні 2022 року українцям донарахують податки за витрати, що вони не зможуть підтвердити. Торкнеться це і громадян, які купили квартиру чи приватний будинок. Правила посилять відразу після закінчення податкової амністії.

Про це розповів голова Мінфіну Сергій Марченко.

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"Умовно кажучи, якщо існує факт купівлі великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає і амністію людина не проходила, тобто вона не показала своїх реальних доходів, з яких чомусь не були сплачені податки... Наслідком цього буде те, що податкова буде мати право донарахувати суму несплачених податків", – заявив він.

Відповідний законопроєкт готує Мінфін. Згідно з яким, податківці зможуть контролювати не лише внески українців, які вони сплачують із доходів, а й їхні витрати.

Оскільки Державна податкова служба з 1995 року веде облік усіх доходів громадян, то зараз може знайти розбіжність у співвідношенні доходів та витрат. І якщо виявиться, що людина витрачає більше, ніж заробляє, і не зможе пояснити звідки гроші – її змусять заплатити 19,5% податку.

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Якщо говорити про нерухомість, то сплачувати можуть змусити і за старі квартири. Наприклад, українець вирішить продати квартиру, яку купив багато років тому. У податкової може виникнути питання, звідки він узяв гроші, наприклад, 20 років тому, щоби купити це житло. Примітно, що навіть якщо це подарунок батьків, за нього також потрібно буде сплатити податок.

На даному етапі ще невідомі точні правила оподаткування, але якщо майно було куплено за тіньові доходи, то можна уникнути таких великих податків. Для цього необхідно взяти участь у податковій амністії і можна буде заплатити за житло лише 5%. Водночас і тут є винятки.

Українських ФОПів чекають зміни

Українські депутати пропонують заборонити деяким фізособам-підприємцям працювати за спрощеною системою оподаткування.

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Йдеться про законопроєкт №6348. Відповідно до нього, з першої та другої групи ФОП хочуть виключити:

оптових продавців;

інтернет-провайдерів;

ріелторів;

аптеки;

медклініки;

лікарів;

будівельників.

Раніше "Сьогодні" писали, що з 1 грудня Державна податкова служба працює по-новому. А також, які ще зміни чекають українці.