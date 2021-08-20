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Що не так із заявою Путіна по "Північному потоку – 2" після зустрічі з Меркель – пояснив Вітренко

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
20 серпня, 00:08
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Як вважає глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, Путін вже змінив постановку питання
Вітренко прокоментував слова Путіна про "Північний потік - 2". Колаж: "Сьогодні"
Вітренко прокоментував слова Путіна про "Північний потік - 2". Колаж: "Сьогодні"

Питанням запуску російського газопроводу "Північний потік – 2" і транзиту газу через Україну маніпулює президент РФ Володимир Путін, який хоче, щоб Європа купувала у Росії ще більше газу, створюючи йому додаткові доходи.

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Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, спочатку в РФ говорили, що "Північний потік – 2" є комерційним проектом, який не є альтернативою українському маршруту, проте пізніше Путін змінив постановку питання.

"Він каже: ні, обсяги, які зараз йдуть через Україну, підуть через "Північний потік-2", а якщо будуть якісь додаткові обсяги, то ми розглянемо можливість їх транспортування через Україну. Таким чином він хоче, щоб Європа купувала у Росії ще більше газу, створюючи додаткові доходи для режиму Путіна", – заявив Вітренко.

Він зазначив, що Україна не погоджується з такою постановкою питання.

Нові санкції проти Росії

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Сполучені Штати ввели нові санкції проти двох громадян Росії і одного російського судна, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2".

За даними агентства Bloomberg, обмеження вводяться проти АТ "Нобіліті" (власника суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", які беруть участь в будівництві "Північного потоку – 2"). Також, як пише агентство, під санкції потрапили страхова компанія "Константа" та судно "Остап Шеремета".

Допомога Україні

Після запуску магістрального газопроводу "Північний потік – 2", який будується з Росії до Німеччини, Україні можуть надати допомогу.

Які варіанти допомоги розглядають Німеччина і США:

  • посилення енергетичної безпеки України шляхом інвестування в будівництво нових електростанцій;
  • нарощування закупівель газу в Україні;
  • введення механізму, який при необхідності зможе зупинити роботу "Північного потоку – 2" в разі тиску на Україну.

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Раніше адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

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