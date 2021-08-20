Что не так с заявлением Путина по "Северному потоку – 2" после встречи с Меркель – объяснил Витренко

Как считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, Путин уже сменил постановку вопроса

Витренко прокомментировал слова Путина о "Северном потоке - 2". Коллаж: "Сегодня"

Вопросом запуска российского газопровода "Северный поток – 2" и транзита газа через Украину манипулирует президент РФ Владимир Путин, который хочет, чтобы Европа покупала у России еще больше газа, создавая ему дополнительные доходы.

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Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, сначала в РФ говорили, что "Северный поток – 2" является коммерческим проектом, который не является альтернативой украинскому маршруту, однако позже Путин сменил постановку вопроса.

"Он говорит: нет, объемы, которые сейчас идут через Украину, пойдут через "Северный поток-2", а если будут какие-то дополнительные объемы, то мы рассмотрим возможность их транспортировки через Украину. Таким образом он хочет, чтобы Европа покупала у России еще больше газа, создавая дополнительные доходы для режима Путина", – заявил Витренко.

Он отметил, что Украина не соглашается с такой постановкой вопроса.

Новые санкции против России

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против двух граждан России и одного российского судна, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток – 2".

По данным агентства Bloomberg, ограничения вводятся против АО "Нобилити" (владельца судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2"). Также, как пишет агентство, под санкции попали страховая компания "Константа" и судно "Остап Шеремета".

Помощь Украине

После запуска магистрального газопровода "Северный поток – 2", который строится из России в Германию, Украине могут предоставить помощь.

Какие варианты помощи рассматривают Германия и США:

усиление энергетической безопасности Украины путем инвестирования в строительство новых электростанций;

наращивание закупок газа в Украине;

введение механизма, который при необходимости сможет остановить работу "Северного потока – 2" в случае давления на Украину.

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Ранее администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.