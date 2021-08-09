Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Ціни знову підскочили – що подешевшало та подорожчало в липні

9 серпня 2021 16:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Інфляція в Україні не сповільнилася в середині літа, але до цільового коридору Нацбанку все одно далеко

Ціни не зупиняють зростання

Ціни не зупиняють зростання / Фото: Getty Images, Depositphotos

Споживча інфляція в Україні в липні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з липнем 2020 року, підвищилася до 10,2%. Це на 1 процентний пункт нижче, ніж було зафіксовано в червні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 6,5%.

Реклама

Про це свідчать дані Державної служби статистики. У місячному вирахуванні, в порівнянні з червнем-2021, ціни виросли на 0,1%. При цьому в Держстаті запевняють, що подорожчання в середньому не торкнулося продуктів харчування.

Як змінилися ціни

  • Продукти харчування й безалкогольні напої

У липні знизилися вони на 0,1%, вважають в Держстаті. При цьому найсильніше подешевшали овочі – на 8,1%. На 0,5-0,7% знизилися ціни на соняшникову олію, сало і фрукти.

Зате подорожчав цукор 6,7%, а м'ясо, м'ясні продукти, масло, кисломолочну продукцію, сметану, яйця – на 0,3-0,8%.

Реклама

  • Алкогольні напої і тютюнові вироби

Ціни на цю категорію товарів підвищилися на 0,8%, в т.ч. на тютюнові вироби – на 0,9%, алкогольні напої – на 0,7%.

  • Одяг та взуття

Ці товари, за підрахунками Держстату, подешевшали на 5,2%. Зокрема, ціни на взуття знизилися на 5,8%, на одяг – на 4,7%.

В тренді
Росія в нетерпінні: "Північний потік – 2" от-от добудують
Сергій Нечаєв упевнений, що "Північний потік - 2" скоро добудують
  • Транспорт

Послуги транспорту подорожчали на 1,1% в насамперед за рахунок подорожчання пального та мастил на 2,7%.

Що далі

Як вважає головна економістка Dragon Capital, членкиня наглядової ради ЦЕС Олена Білан, інфляція в Україні – не привід для хвилювання. Скоро зростання цін в Україні сповільниться до 7,5%, а наступного року показник повернеться до цільового коридор Національного банку – 5-6%, вважає вона.

Реклама

Сам Нацбанк, тим часом, менш оптимістичний:

А прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) близький до прогнозу ЦЕС – 7,9% до кінця року.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми повідомляли, скільки коштує зібрати дитину в школу і як заощадити.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії – Мінсоцполітики готує закон
Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії – Мінсоцполітики готує законЕкономіка
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Пенсії українців можна підвищити вдвічі – Шмигаль
Пенсії українців можна підвищити вдвічі – ШмигальЕкономіка
В Україні знесуть хрущовки – куди і на яких умовах розселять українців
В Україні знесуть хрущовки – куди і на яких умовах розселять українцівЕкономіка
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти