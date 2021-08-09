Ціни знову підскочили – що подешевшало та подорожчало в липні

Інфляція в Україні не сповільнилася в середині літа, але до цільового коридору Нацбанку все одно далеко

Ціни не зупиняють зростання / Фото: Getty Images, Depositphotos

Споживча інфляція в Україні в липні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з липнем 2020 року, підвищилася до 10,2%. Це на 1 процентний пункт нижче, ніж було зафіксовано в червні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 6,5%.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики. У місячному вирахуванні, в порівнянні з червнем-2021, ціни виросли на 0,1%. При цьому в Держстаті запевняють, що подорожчання в середньому не торкнулося продуктів харчування.

Як змінилися ціни

Продукти харчування й безалкогольні напої

У липні знизилися вони на 0,1%, вважають в Держстаті. При цьому найсильніше подешевшали овочі – на 8,1%. На 0,5-0,7% знизилися ціни на соняшникову олію, сало і фрукти.

Зате подорожчав цукор 6,7%, а м'ясо, м'ясні продукти, масло, кисломолочну продукцію, сметану, яйця – на 0,3-0,8%.

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Алкогольні напої і тютюнові вироби

Ціни на цю категорію товарів підвищилися на 0,8%, в т.ч. на тютюнові вироби – на 0,9%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг та взуття

Ці товари, за підрахунками Держстату, подешевшали на 5,2%. Зокрема, ціни на взуття знизилися на 5,8%, на одяг – на 4,7%.

Транспорт

Послуги транспорту подорожчали на 1,1% в насамперед за рахунок подорожчання пального та мастил на 2,7%.

Що далі

Як вважає головна економістка Dragon Capital, членкиня наглядової ради ЦЕС Олена Білан, інфляція в Україні – не привід для хвилювання. Скоро зростання цін в Україні сповільниться до 7,5%, а наступного року показник повернеться до цільового коридор Національного банку – 5-6%, вважає вона.

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Сам Нацбанк, тим часом, менш оптимістичний:

він очікує сплеску інфляції восени 2021 року – до 10%;

– до 10%; погіршився прогноз інфляції на кінець року – з 8% до 9,6%.

А прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) близький до прогнозу ЦЕС – 7,9% до кінця року.

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