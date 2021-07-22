Русский
$ 27,24
32,06
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Ціни в Україні рвонули вгору. НБУ погіршив прогноз інфляції

22 липня 2021 15:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Національному банку припускають, що інфляція ненадовго перевищить 10%. Потім ситуація почне поліпшуватися

Інфляція перевищила прогнози

Інфляція перевищила прогнози / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Національний банк України (НБУ) не тільки підвищив облікову ставку, але й погіршив прогноз інфляції. Тепер НБУ очікує, що за підсумками 2021 року споживчі ціни в Україні виростуть на 9,6%, а не на 8%, як вважали раніше.

Реклама

Водночас інфляція найближчим часом перевищить 10%, але сповільниться в кінці 2021 року.

"Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії", – повідомили в НБУ.

Однією з причин погіршення очікувань стало те, що червнева інфляція на рівні 9,5% перевищила прогноз НБУ. Регулятор очікував, що зростання споживчих цін становитиме 9,2%. Причини такі:

  • зростання світових цін на продовольство та енергоресурси;
  • високий споживчий попит;
  • зростання виробничих витрат підприємств, серед іншого на оплату праці.

В тренді
Потяги спізнюються через негоду. "Укрзалізниця" оновила список
Поїзди затримуються
Реклама

А от прогноз зростання ВВП України від НБУ залишився незмінним – на рівні 3,8% в 2021 році. Надалі економіка буде рости приблизно на 4% щорічно, вважають у Нацбанку. Крім високого приватного споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств.

Нагадаємо, раніше в НБУ підрахували, що подорожчало найсильніше в червні.

А перевірка "Сьогодні" показала, що за борщ і окрошку доводиться платити все більше:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коболєв пояснив премії в
Коболєв пояснив премії в "Нафтогазі" та нова індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фонду
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фондуЕкономіка
Як дізнатися про страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильно
Як дізнатися про страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильноЕкономіка
Українців перевели на електронні трудові: чи реально вийти на пенсію пізніше
Українців перевели на електронні трудові: чи реально вийти на пенсію пізнішеЕкономіка
ФОПи накопичуватимуть пенсії після запуску нової системи
ФОПи накопичуватимуть пенсії після запуску нової системиЕкономіка
Боржники з комуналки почали отримувати штрафи, а пенсії військовим підвищили – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Боржники з комуналки почали отримувати штрафи, а пенсії військовим підвищили – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти