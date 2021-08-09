Цены снова подскочили – что подешевело и подорожало в июле

Инфляция в Украине не замедлилась в середине лета, до целевого коридора Нацбанка все равно далеко

Цены не останавливают рост / Фото: Getty Images, Depositphotos

Потребительская инфляция в Украине в июле 2021 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2020 года, вросла до 10,2%. Это на 1 процентный пункт ниже, чем было зафиксировано в июне-2021. С начала года потребительские цены выросли на 6,5%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В месячном исчислении, по сравнению с июнем-2021, цены выросли на 0,1%. При этом в Госстате уверяют, что подорожание в среднем не коснулось продуктов питания.

Как изменились цены

Продукты и безалкогольные напитки

В июле снизились они на 0,1%, считают в Госстате. При этом сильнее всего подешевели овощи – на 8,1%. На 0,5-0,7% снизились цены на подсолнечное масло, сало и фрукты.

Зато подорожал сахар 6,7%, а мясо, мясные продукты, масло, кисломолочную продукцию, сметану, яйца – на 0,3-0,8%.

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Алкогольные напитки и табачные изделия

Цены на эту категорию товаров повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 0,9%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Одежда и обувь

Эти товары, по подсчетам Госстата, подешевели на 5,2%. В частности, цены на обувь снизились на 5,8%, на одежду – на 4,7%.

Транспорт

Услуги транспорта подорожали на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,7%.

Что дальше

Как считает главная экономистка Dragon Capital, член набсовета ЦЭС Елена Билан, резко ускорившаяся в Украине инфляция – не повод для волнения. Скоро рост цен в Украине замедлится до 7,5%, а в следующем году показатель вернется в целевой коридор Национального банка – 5-6%, считает она.

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Сам Нацбанк, тем временем, менее оптимистичен:

он ожидает всплеска инфляции осенью 2021 года – до 10%;

– до 10%; ухудшился прогноз инфляции на конец года – с 8% до 9,6%.

А прогноз Международного валютного фонда (МВФ) близок к прогнозу ЦЭС – 7,9% к концу года.

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