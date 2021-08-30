Ціни на зерно: вартість пшениці різко зросла після сильного падіння

В Україні в 2021 році виробництво зернових зросте до рекордних 31,2 мільйона тонн, а це на 26% перевершує урожай культури в 2020 році

У 2021 році врожай вже перевищив показники 2020-го / Фото: Pixabay

За минулі вихідні (28 та 29 серпня) вартість пшениці виросла на 100 гривень: у середньому з 7227 гривень за тонну (27 серпня) до 7327 гривень за тонну (30 серпня). Такі дані розміщені на сайті Tripoli.

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Примітно, що 23 серпня ціна трималася на рівні 7291 гривень за тонну, однак до кінця тижня, 27 серпня, впала до 7227 гривень. І з початком тижня – новий стрибок.

Як змінювалися ціни на пшеницю за минулий тиждень (з 23 по 30 серпня)

У 2020 році ціни на пшеницю істотно виросли. Якщо на початку минулого року, вартість зернової культури трималася на рівні близько 4500 гривень за тонну, то в кінці року піднялася до понад 7 тисяч гривень.

Виробництво пшениці поб'є рекорд

Тим часом аналітики "АПК-Інформ" підвищили оцінку виробництва зернових в Україні в 2021 році до рекордних 31,2 мільйона тонн. А це на 26% перевершує урожай культури в 2020 році (24,9 мільйона тонн) і на 8% вище серпневої оцінки (28,8 мільйона тонн).

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У своїх розрахунках експерти враховували темпи і виробничі показники показників збирання пшениці в Україні та за оперативними даними Мінагрополітики, і даними Державної служби статистики.

На такі показники істотно вплинули погодні умови. Згідно з даними Укргідрометеоцентру, в більшості областей України протягом чотирьох останніх декад максимальні показники кількості опадів перевищували багаторічні норми.

Найбільше дощі вплинули на 4 області, в яких зосереджено 27% посівних площ пшениці:

Дніпропетровщина;

Запорізька область;

Кіровоградщина;

Херсонщина.

Так, середня врожайність пшениці в цих областях в поточному сезоні на 15-20% вище, ніж максимальні показники за 10 попередніх років. Разом з тим не виключена необхідність досушування зернової культури через рясні опади.

Поки що немає об'єктивної інформації щодо якості пшениці. Однак існує ймовірність того, що показники виробництва будуть знижені у вазі після доробки. Через збільшення виробництва аналітики прогнозують і зростання експорту пшениці в 2021-2022 роках – до 21 мільйона тонн або + 26%.

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"У разі рекордного врожаю кукурудзи в Україні в 2021 року і відсутності підвищеного попиту з боку імпортерів пшениці, реалізація зазначеного експортного потенціалу може бути під питанням. Відповідно, за підсумками сезону-2021/22 можуть сформуватися високі перехідні запаси зернової (3,3 млн тонн проти 2,1 млн тонн у попередньому сезоні), що буде надавати додатковий тиск на ціни, які будуть перебувати під впливом очікуваного рекордного врожаю", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, врожайність зернових культур в 2021 році зросла на 18%в порівнянні з минулим роком. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

Днем раніше, 18 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що урожай зернових в поточному році може стати рекордним. Глава Кабміну заявив, що до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.